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«Дочка» Роскосмоса заключила новый контракт на коммерческий запуск «Союза»

Дочерняя компания Роскосмоса «Главкосмос пусковые услуги», оператор коммерческих пусков ракет «Союз-2.1а», заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя. Об этом сообщил директор компании по продажам Евгений Солодовников, передает ТАСС. Подробностей контракта он не привел, пообещав сделать это в начале следующего года.

Носитель легкого класса «Союз-2.1в» для коммерческих пусков пока не предлагается, она используется военным ведомством, уточнил Солодовников. Эта двухступенчатая ракета-носитель легкого класса предназначена для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1500 км и солнечно-синхронные орбиты высотой до 850 км.

Заказчики сохранили интерес к российским ракетам «Союз» после аварии носителя «Союз-ФГ» 11 октября, уверен Солодовников. «После определенных проблем, которые были, «Союз» быстро вернулся на рынок пусковых услуг, поэтому мы со своей стороны не заметили падения интереса и спроса», — уточнил он.

Авария носителя «Союз-ФГ» произошла после старта с космодрома «Байконур». Экипаж не пострадал из-за срабатывания системы аварийного спасения «Союза». Это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.