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«Коммерсантъ» узнал о расширении овощеводческого бизнеса экс-сенатора Фетисова

ООО «Тамбовагрофуд», дочерняя компания ООО «Агрохолдинг Яхрома» бывшего сенатора Глеба Фетисова (его состояние, по оценке Forbes, составляет $1,2 млрд), купило активы обанкротившегося ООО «Зеленая долина» в Тамбовской области, пишет «Коммерсантъ». Стоимость сделки составила 850 млн руб. В нее вошли свыше 7500 га земли ( из них более 5000 га ранее находились в собственности «Зеленой долины»), овощехранилища, линии по мойке и фасовке продукции, транспорт, а также бренд «Тамбовская картошка».

«Зеленая долина» была основным производственным активом «Корнев групп», принадлежащей депутату тамбовской областной думы Михаилу Корневу. В 2015 г. компания владела 20 000 га земли, из них на 2100 га выращивали картофель. Производство на тот момент составляло около 65 000 т продукции в год. В 2016 г. у «Зеленой долины» начались финансовые трудности, в декабре прошлого года арбитражный суд Тамбовской области признал компанию банкротом. Общий долг компании — 2,7 млрд руб., из которых свыше 2 млрд руб. компания задолжала Сбербанку. Представитель кредитной организации не стал комментировать информацию о сделке.

«Агрохолдинг Яхрома» учрежден в начале 2018 г. Это первый проект Фетисова в сельском хозяйстве, отмечает газета. Сейчас компания занимается производством картофеля и овощей открытого грунта в Московской области на 1800 га стоимостью свыше 0,5 млрд руб.

Гендиректор «Агрохолдинга Яхрома» Алексей Белоус заявил «Коммерсанту», что компания продолжит развивать овощеводство и картофелеводство на базе «Зеленой долины». Подробнее о планах развития бизнеса он не стал говорить.