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Нефть марки Brent подорожала на 1,5%

Стоимость нефти марки Brent в первой половине дня 31 декабря выросла почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. В 13.29 мск баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $54, подорожав на 1,48%. Нефть марки WTI подорожала на 1,11% до $45,8 за баррель.

В прошлый понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.

Негативное влияние на нефтяные цены в последние дни оказывало решение Федеральной резервной системы США повысить базовую ставку, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. ФРС на последнем в этом году заседании, проходившем 18–19 декабря, ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. Это уже четвертое повышение в текущем году.

Опрошенные ведомостями эксперты называли в качестве причин снижения цен на нефть рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.

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