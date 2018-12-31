В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

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МИД прокомментировал утечку личных данных журналистов BBC

Министерство иностранных дел не исключило, что появление в открытом доступе личных данных аккредитованных в России журналистов телерадиокомпании BBC связано со взломом интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в ответе МИДа на вопросы BBC.

По данным ведомства, взлом был осуществлен 17 декабря. «Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России», — говорится в комментарии МИДа.

На вопрос, проводит ли МИД России какую-либо проверку в этой связи, ведомство ответило, что публично обратило внимание британских властей на этот инцидент. При этом министерство добавило, что официальная жалоба BBC в департамент информации и печати МИД России не поступала. Накануне BBC сообщила, что направила официальную жалобу в МИД из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря, на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «В контакте» был опубликован список 44 сотрудников BBC, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под заголовком «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. При этом BBC не публиковала этот список.