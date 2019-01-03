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Американские фармацевтические компании анонсировали сделку по слиянию на $74 млрд

Фармацевтические компании США Bristol-Myers Squibb и Celgene Corporation объявили о заключении окончательного соглашения по слиянию. Об этом говорится в сообщениях их пресс-служб. Советы директоров одобрили сделку, которая может стать одной из крупнейшей на глобальном фармрынке и вывести объединенную компанию в лидеры отрасли.

Речь идет о приобретении Bristol-Myers Squibb акций Celgene за $74 млрд. По условиям соглашения, акционеры Celgene получат за каждую акцию своей компании $50 и одну акцию Bristol-Myers Squibb, отмечает Celgene. Таким образом, ее акции были оценены в $102,43, с премией в 54% к цене закрытия 2 января. По завершении сделки акционеры Bristol-Myers Squibb будут владеть примерно 69% объединенной компании, а собственники Celgene – 31%. В течение первых трех лет работы после закрытия сделки свободный денежный поток компании может составить $45 млрд, уточняется в сообщении Bristol-Myers Squibb.

В результате объединения предполагается создать специализированную биофармацевтическую компанию, ориентированную на производство инновационных препаратов для пациентов с онкологическими, воспалительными и иммунологическими, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Шесть новых препаратов предполагается представить в ближайшей перспективе. В 2018 г. Celgene купила экспериментального разработчика лекарств от рака Juno Therapeutics за $9 млрд.

Акции Bristol-Myers упали на 13% до $45,20, бумаги Celgene выросли на 30,5% до $87, отмечает Reuters.