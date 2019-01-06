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На одном из крупнейших месторождений «Роснефти» произошел пожар

На Приобском месторождении «Роснефти» в ночь на воскресенье, 6 января, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Представитель «РН-Юганскнефтегаза» (именно этой компании принадлежит месторождение), подтвердил, что «5 января на территории производственной площадки узла подготовки нефти Приобского месторождения произошло возгорание нефтепродукта из-за разгерметизации».

Собеседник ТАСС уточняет, что площадь возгорания — 400 кв. м., горят четыре печи по выпариванию воды из нефти. «К тушению пожара привлекли 14 единиц спецтехники и более 70 человек», — говорит он.

Представитель «РН-Юганскнефтегаза» подчеркивает, что «проводится ликвидация возгорания». По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

МЧС

Приобское месторождение – одно из крупнейших месторождений госкомпании. На Приобском добывается примерно по 24 млн т нефти в год, точные данные компания не раскрывает. Это 11% всей добычи «Роснефти» (159 млн т за январь — сентябрь 2018 г.). На «РН-Юганскнефтегаз» приходится 32,8% всей добычи «Роснефти», следует из документов госкомпании.

Добыча на месторождении продолжается, отметил собеседник «Ведомостей», близкий к компании.

В 02.24 мск представитель «РН-Юганскнефтегаза» заявил «Ведомостям», что пожар на территории производственной площадки узла подготовки нефти Приобского месторождения локализован.