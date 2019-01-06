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Мантуров рассказал о планах создать новую систему контроля за качеством топлива

В ближайшие годы в России может появиться новая система отслеживания качества топлива. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, пилотный проект такой системы запустят в первой половине 2019 г. на территории Северо-Западного федерального округа. Решение об этом приняла межведомственная рабочая группа, которая создана при Росстандарте и в которую вошли представители ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества. Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным.

«В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака», — отметил Мантуров.

Контролироваться будут и количественные, и качественные характеристики топлива, сообщил он. По его словам, система отслеживания покажет, на какой стадии происходит подмешивание, портящее качество топлива, — на нефтебазе, во время транспортировки или в резервуарах АЗС. «Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся "неучтенка" топлива в одном из звеньев этой цепочки <...> станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки», — подчеркнул министр.

Правительству предстоит определить требования к каналам и формату передачи данных, выбрать независимого оператора системы и подготовить проекты поправок, в частности о санкциях за отказ передавать данные и за заведомо ложные данные. Запуск системы в стране планируется на 2020 г.