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Трамп заявил о гуманитарном кризисе в США из-за неконтролируемой миграции

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации не стал объявлять в стране чрезвычайное положение, которое могло бы позволить ему добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой за $5,7 млрд без одобрения конгресса. Он призвал законодателей одобрить проект и обосновал свои требования, заявив, что на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности». Выступление Трампа в прайм-тайм транслировали ведущие телекомпании США.

Президент привел статистику, показывающую рост преступности и убийств американцев в южных штатах из-за нелегальных мигрантов. Стоимость поступающих в США нелегальных наркотиков он оценил более чем в $500 млрд в год. Ответственность на кризис Трамп возложил на демократов в конгрессе, блокирующих строительство защитных сооружений и отказавшихся вести с ним переговоры до возобновления работы правительства. Ранее демократы в сенате пообещали блокировать любые законопроекты до тех пор, пока палата не одобрит проект бюджета для возобновления работы правительства.

Трамп заявил, что косвенно строительство защитной стены будет оплачено за счет подписанного с Мексикой торгового соглашения и произойдет это довольно скоро. Ситуацию с финансированием проекта «можно решить за 45 минут», - заявил президент, выразив надежду на то, что Белый дом и конгресс смогут подняться «над партизанской политикой».

Затраты на строительство стены стали причиной, по которой Белому дому и конгрессу не удалось согласовать проект бюджета. В результате в США частично приостановлена работа правительства, в неоплачиваемые отпуска отправлены около 800 000 госслужащих. Сегодня представители администрации США продолжат переговоры с законодателями.