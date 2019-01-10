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«Коммерсантъ» узнал о санкционных рисках при создании крыла самолета МС-21

Антироссийские санкции перекрыли поставки композитов из США и Японии, использующихся при создании самолета МС-21 – перспективного российского проекта в гражданском авиапроме стоимостью 438 млрд руб., по оценке Счетной палаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и слова высокопоставленного собеседника в аппарате правительства. Импортные материалы использовались при создании композитного «черного крыла», а также части киля, но недавно под давлением США поставки прекратились. Речь идет о продукции американской Hexcel и японской Toray Industries.

Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, созданного в постсоветский период. Новая машина должна отличаться экономичностью и более широким салоном в сравнении с аналогами от Boeing и Airbus. Пока готовы лишь три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью, четвертый находится в стадии сборки. «Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы»,— рассказал один из собеседников издания. Рассчитывать на возобновление поставок не стоит, учитывая отношения США и Японии. «Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», — отмечает другой. Поиском решений мог бы заняться Елабужский завод композитных изделий, но «это приведет к сдвигу сроков» проекта как минимум до 2025 г.

Проблема обсуждалась на совещании с участием правительственных чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома». Одним из озвученнных вариантов стало подключение к импортозамещению структур «Росатома», которые «обещали рассмотреть варианты оказания помощи». По итогам совещания «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21. Заказчиком работ выступит «Аэрокомпозит». Однако пока в России нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и сроки начала работ прогнозировать сложно.

Самым радикальным стало предложение ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского – избавиться от композитов и перепроектировать крыло и киль МС-21 в металле. Эта возможность сократит сроки задержки программы, но «убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера», — поясняет собеседник издания. Также она предполагает повторный цикл испытаний для решения сложностей с сертификацией, а это опять же скажется на сроках.

В «Росатоме» ситуацию не комментирую. В «Ростехе» называли проблему «надуманной» и уточнили, то отказ от использования композитов в проекте не рассматривается. «В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует», — заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.