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Oracle заплатит более $200 млн за возможность переименовать стадион в Сан-Франциско

Второй по величине производитель программного обеспечения в мире – корпорация Oracle – приобрел права на переименование стадиона в пригороде Сан-Франциско более чем за $200 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Права Oracle, чья штаб-квартира расположена по соседству, будут действовать в течение 20 лет.

Сейчас бейсбольный стадион называется AT&T Park. Он является домашней ареной клуба Главной лиги бейсбола San Francisco Giants. По данным собеседников агентства, компания планирует переименовать арену в Oracle Park.

Права на название еще недостроенного стадиона в 1996 г. приобрела Pacific Telesis за $50 млн. Первоначально соглашение было рассчитано на 24 года, но позже компания доплатила еще $8 млн за расширение сделки. После серии слияний и поглощений Pacific Telesis стала частью компании AT&T, а с 2006 г. был переименован и стадион.

Это уже вторая сделка, направленная на улучшение имиджа Oracle за счет спортивного спонсорства. Так в 2006 г. компания заключила 10-летнее соглашение с американским профессиональным баскетбольным клубом из Окленда Golden State Warriors о том, что его домашняя арена будет называться Oracle Arena.