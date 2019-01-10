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Фонд Щербовича продал свою долю в Incity

Инвестиционная группа United Capital Partners (UCP), подконтрольная Илье Щербовичу, продала свой пакет в АО «Модный континент», управляющем розничными сетями Incity и Deseo. Об этом рассказала РБК гендиректор «Модного континента» Ольга Татарченкова.

По ее словам, покупателем выступила мажоритарный акционер Нелли Груздева, чья доля выросла до 86%. Нелли Груздева — мать бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Семье Груздевых теперь принадлежит более 99% «Модного континента», сообщила Татарченкова.

Представитель UCP Ирина Ланина подтвердила факт сделки. Размер проданного пакета она не уточнила.

По состоянию на июнь 2015 г. одна из структур UCP владела не менее 25,97% «Модного континента», следует из последнего доступного списка аффилированных лиц. По информации Росстата, на которые ссылается база СПАРК, у инвестгруппы было 29,73% акций «Модного континента».

Сумму сделки Татарченкова и Ланина не уточнили. По словам Ланиной, UCP «довольна своей инвестицией».

UCP приобрела 10%-ную долю в «Модном континенте» в 2007 г. В том же году она использовала опцион на увеличение своей доли. В 2016 г. инвестгруппа пыталась продать часть пакета зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc., но последняя отказалась от сделки, объяснив это тем, что продавец не предоставил исчерпывающей информации о том, кто является конечным бенефициаром. По мнению Sisal Artis Holdings, «Модный континент» контролировал сам Владимир Груздев.

Компании подали иски друг к другу, требуя компенсаций. Суд отказал им; в тексте решения говорилось, что в течение пяти лет до января 2016 г. «Груздев В.С. действительно осуществлял контроль за деятельностью ОАО “Модный континент”». Груздев подал апелляционную жалобу, назвав заключение опциона с сейшельским офшором «ничтожной сделкой». Суд постановил исключить выводы суда предыдущей инстанции о контроле Груздева над «Модным континентом».