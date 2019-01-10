Новости
Бизнес
Новости

Фонд Щербовича продал свою долю в Incity

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инвестиционная группа United Capital Partners (UCP), подконтрольная Илье Щербовичу, продала свой пакет в АО «Модный континент», управляющем розничными сетями Incity и Deseo. Об этом рассказала РБК гендиректор «Модного континента» Ольга Татарченкова.

По ее словам, покупателем выступила мажоритарный акционер Нелли Груздева, чья доля выросла до 86%. Нелли Груздева — мать бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Семье Груздевых теперь принадлежит более 99% «Модного континента», сообщила Татарченкова.

Представитель UCP Ирина Ланина подтвердила факт сделки. Размер проданного пакета она не уточнила.

По состоянию на июнь 2015 г. одна из структур UCP владела не менее 25,97% «Модного континента», следует из последнего доступного списка аффилированных лиц. По информации Росстата, на которые ссылается база СПАРК, у инвестгруппы было 29,73% акций «Модного континента».

Сумму сделки Татарченкова и Ланина не уточнили. По словам Ланиной, UCP «довольна своей инвестицией».

UCP приобрела 10%-ную долю в «Модном континенте» в 2007 г. В том же году она использовала опцион на увеличение своей доли. В 2016 г. инвестгруппа пыталась продать часть пакета зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc., но последняя отказалась от сделки, объяснив это тем, что продавец не предоставил исчерпывающей информации о том, кто является конечным бенефициаром. По мнению Sisal Artis Holdings, «Модный континент» контролировал сам Владимир Груздев.

Компании подали иски друг к другу, требуя компенсаций. Суд отказал им; в тексте решения говорилось, что в течение пяти лет до января 2016 г. «Груздев В.С. действительно осуществлял контроль за деятельностью ОАО “Модный континент”». Груздев подал апелляционную жалобу, назвав заключение опциона с сейшельским офшором «ничтожной сделкой». Суд постановил исключить выводы суда предыдущей инстанции о контроле Груздева над «Модным континентом».

Авто
Новости

Fiat Chrysler выплатит $700 млн из-за расследования о дизельных выбросах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Концерн Fiat Chrysler выплатит около $700 млн из-за подозрений в использовании нелегального программного обеспечения, которое позволяло дизельным дизельным автомобилям компании выделять избыточные выбросы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Fiat Chrysler заплатит штрафы на $311 млн регуляторам США и Калифорнии, еще $75 млн – другим штатам и $280 млн за урегулирование исков со стороны владельцев автомобилей, говорят собеседники агентства. Кроме того, по их информации, автопроизводитель выделит средства для возмещения избыточных выбросов старых автомобилей.

Сам Fiat Chrysler отрицает какие-либо правонарушения и уже заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана правил по выбросам, отмечает Reuters. Об урегулировании дела с автопроизводителем власти США объявят в четверг, добавляет агентство.

Власти США рассказывали о подозрениях Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» еще в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, уточняло американское Агентство по охране окружающей среды. Из-за этой новости котировки компании упали 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Производитель Cadbury подал иск к страховщику за отказ оплатить ущерб из-за кибератаки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Mondelez, производитель Alpen Gold, Oreo и Cadbury, подает в суд на страховую компанию Zurich за отказ выплатить $100 млн за ущерб, нанесенный кибератакой с использованием вируса NotPetya, пишет Financial Times.

Согласно судебным документам, Mondelez дважды был атакован NotPetya, в результате чего 1700 его серверов и 24 000 компьютеров перестали работать. Компания обратилась в Zurich по полису имущественного страхования, которым покрывается «физическая потеря или повреждение электронных данных, программ или программного обеспечения». Страховщик, отметил Mondelez, поначалу готовился выполнить требования и планировал выплатить промежуточные $10 млн, однако позже отказался платить. Он сослался на одно из исключений по полису, по которому в выплате может быть отказано в случае вреда, нанесенного в результате враждебных действий правительства.

Обе компании отказались комментировать разбирательство.

Атака NotPetya произошла в 2017 г. и коснулась компаний по всему миру, в частности «Роснефти», «Башнефти» и крупнейшего датского оператора контейнерных перевозок Maersk. США и Великобритания обвинили в кибератаке Россию. Кремль назвал заявления о причастности Москвы к атаке частью «русофобской кампании».

Некоторое время NotPetya классифицировали как вирус-вымогатель. Позже выяснилось, что NotPetya был замаскирован под вымогатель.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал содержание ужесточающего правила усыновления законопроекта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования к желающим усыновить или взять под опеку детей, пишет «Коммерсантъ». Если его примут, он вступит в силу 1 января 2021 г.

Документ предполагает запрет приемным родителями усыновлять более одного ребенка в год. Исключение — усыновление братьев и сестер. Эта поправка будет способствовать более успешной адаптации ребенка в семье и позволит снизить риски возврата детей в детские дома, считают авторы проекта.

Изначальная версия законопроекта ограничивала количество передаваемых на воспитание детей с учетом кровных до трех (сейчас имеется рекомендация, что в приемной семье не должно быть более восьми детей). Министр просвещения Ольга Васильева поддерживала это предложение, но после критики приемных родителей и РПЦ в текущем варианте документа этого пункта нет.

Законопроект устанавливает запрет для усыновителей менять место проживания по своему усмотрению. Подопечный сможет поменять место жительство только после того, как орган опеки и попечительства проведет «проверку жилищно-бытовых условий по его новому месту жительства».

Также документ предусматривает, что потенциальные опекуны и совершеннолетние дееспособные лица, постоянно проживающие в их семье, должны будут обязательно пройти психологическое обследование. Как пояснила пресс-служба Министерства просвещения, это нужно для того, чтобы «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». То, как будут проводиться эти обследования, а также правила оспаривания их результатов и требования к психологам будут установлены нормативными актами правительства и Минпросвещения.

Кроме того, как отмечает «Коммерсантъ», законопроект фактически снимает жесткие запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Он наделяет суды при вынесении решения об усыновлении ребенка правом отступить от положений закона «в той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Это возможно, если суд установит обстоятельства, по которым «усыновление отвечает интересам ребенка».

Основанием для этой поправки стало постановление Конституционного суда, который признал незаконным запрет на усыновление детей, проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C. Семейная пара из Подмосковья оспорила пожизненное ограничение своего права воспитывать ребенка, которого сестра инфицированной женщины родила путем искусственной инсеминации от мужа заявительницы. Неясно, позволит ли новый закон оформить опеку над ребенком не только инфицированным родственникам, но и гражданам, зараженным ВИЧ, не имеющим родственных связей с усыновляемым ребенком, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес
Новости

Uber и Lyft могут отложить IPO из-за частичной приостановки работы правительства США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервисы по вызову водителей Lyft и Uber до сих пор не получили документы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Заявки были поданы еще 6 и 7 декабря соответственно. Однако SEC потеряла часть ресурсов из-за частичной приостановки работы правительства (шатдаун), связанной с отсрочкой принятия бюджета из-за споров Белого дома и конгресса вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Собеседники допускают, что компаниям придется отложить IPO, поскольку не ясно, сколько времени может продлиться приостановка работы правительства и как быстро комиссия сможет возобновить свою работу. Публичные размещения Uber и Lyft были запланированы на первую половину года. Представители компаний отказались от комментариев.

Ранее фармацевтическая компания Eli Lilly обвинила SEC в создании проблем при одобрении прошлогодней сделки по продаже акций одного из ее подразделений.

В результате частичной приостановки работы правительства в неоплачиваемые отпуска были отправлены около 800 000 госслужащих США.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Oracle заплатит более $200 млн за возможность переименовать стадион в Сан-Франциско

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй по величине производитель программного обеспечения в мире – корпорация Oracle – приобрел права на переименование стадиона в пригороде Сан-Франциско более чем за $200 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Права Oracle, чья штаб-квартира расположена по соседству, будут действовать в течение 20 лет.

Сейчас бейсбольный стадион называется AT&T Park. Он является домашней ареной клуба Главной лиги бейсбола San Francisco Giants. По данным собеседников агентства, компания планирует переименовать арену в Oracle Park.

Права на название еще недостроенного стадиона в 1996 г. приобрела Pacific Telesis за $50 млн. Первоначально соглашение было рассчитано на 24 года, но позже компания доплатила еще $8 млн за расширение сделки. После серии слияний и поглощений Pacific Telesis стала частью компании AT&T, а с 2006 г. был переименован и стадион.

Это уже вторая сделка, направленная на улучшение имиджа Oracle за счет спортивного спонсорства. Так, в 2006 г. компания заключила 10-летнее соглашение с американским профессиональным баскетбольным клубом из Окленда Golden State Warriors о том, что его домашняя арена будет называться Oracle Arena.

Политика
Новости

Победителем президентских выборов в Конго назван представитель оппозиции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Избирательная комиссия Демократической республики Конго – крупнейшего в мире производителя кобальта и одного из лидеров по производству природных алмазов – подвела итоги президентских выборов, прошедших 30 декабря. Победителем был назван лидер оппозиции Феликс Чисекеди, передает Bloomberg.

По данным конголезского избиркома, за Чисекеди проголосовали 7,05 млн избирателей, за другого кандидата от оппозиции – Мартена Файюлу, считающегося менее приемлемым кандидатом для действующей власти, – 6,37 млн. Уходящий в отставку президент Джозеф Кабила хотел видеть своим преемником кандидата от правящей партии, экс-министра внутренних дел Эммануэля Рамазани Шадари, но тот, по официальным данным, набрал лишь 4,36 млн голосов.

Озвученные избиркомом официальные результаты, оглашение которых переносилось несколько раз, вызвали сомнения в чистоте подсчета голосов, сообщает Reuters. Так, представляющая католическую общину в Конго «Национальная епископальная конференция Конго», развернувшая в стране 40 000 наблюдательных пунктов, еще на прошлой неделе заявила, что знает победителя выборов, и потребовала от избиркома публикации точных результатов. Победитель по версии католиков не был назван публично, но о своих выводах церковь проинформировала дипломатов. По их данным, католики уверены в том, что победу на самом деле одержал Файюлу, что подпитывает подозрения в том, что Чисекеди мог заключить пакт о разделении власти с действующей администрацией. Решение избиркома может вызвать волну протестов, что ставит под угрозу первый опыт демократической передачи власти в Конго после обретения республикой независимости от Бельгии в 1960 г.

У проигравших кандидатов есть 10 дней, чтобы оспорить итоги президентских выборов в Конституционном суде Конго.

За ситуацией в республике внимательно следят инвесторы в горнодобывающую отрасль, в том числе Glencore и Barrick Gold, заинтересованные в пересмотре решений о повышении налогов и роялти.

В ноябре 2018 г. Bloomberg сообщал о том, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент, в том числе на Конго. Собеседники агентства сообщали, что связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: серийное производство МС-21 могут отложить на несколько лет из-за санкций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Антироссийские санкции перекрыли поставки композитов из США и Японии, использующихся при создании самолета МС-21 – перспективного российского проекта в гражданском авиапроме стоимостью 438 млрд руб., по оценке Счетной палаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и слова высокопоставленного собеседника в аппарате правительства. Импортные материалы использовались при создании композитного «черного крыла», а также части киля, но недавно под давлением США поставки прекратились. Речь идет о продукции американской Hexcel и японской Toray Industries.

Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, созданного в постсоветский период. Новая машина должна отличаться экономичностью и более широким салоном в сравнении с аналогами от Boeing и Airbus. Пока готовы лишь три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью, четвертый находится в стадии сборки. «Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы», – рассказал один из собеседников издания. Рассчитывать на возобновление поставок не стоит, учитывая отношения США и Японии. «Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», – отмечает другой. Поиском решений мог бы заняться Елабужский завод композитных изделий, но «это приведет к сдвигу сроков» проекта как минимум до 2025 г.

Проблема обсуждалась на совещании с участием правительственных чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома». Одним из озвученных вариантов стало подключение к импортозамещению структур «Росатома», которые «обещали рассмотреть варианты оказания помощи». По итогам совещания «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21. Заказчиком работ выступит «Аэрокомпозит». Однако пока в России нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и сроки начала работ прогнозировать сложно.

Самым радикальным стало предложение ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского – избавиться от композитов и перепроектировать крыло и киль МС-21 в металле. Эта возможность сократит сроки задержки программы, но «убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера», поясняет собеседник издания. Также она предполагает повторный цикл испытаний для решения сложностей с сертификацией, а это опять же скажется на сроках.

В «Росатоме» ситуацию не комментируют. В «Ростехе» называли проблему «надуманной» и уточнили, что отказ от использования композитов в проекте не рассматривается. «В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует», – заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Парламент Венесуэлы сообщил об инфляции в 1 700 000% по итогам 2018 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2018 г. выросли на 1 698 488%, сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.

«2018 год заканчивается с инфляцией почти 1 700 000%. С этим показателем Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», – написал Гусман на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы является результатом узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.

Парламент Венесуэлы контролируется оппозицией, которая выступает против президента страны Николаса Мадуро и не признает его легитимность в качестве главы государства.

Острейший экономический кризис с гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом потребительских товаров и лекарств продолжается в Венесуэле уже несколько лет.

Как креативно защититься от слезоточивого газа в Венесуэле

Бизнес
Новости

Bloomberg оценил возможное состояние супруги основателя Amazon после развода

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.

Сейчас Безос является богатейшим человеком планеты с состоянием $137 млрд, согласно подсчетам агентства. Накануне бизнесмен объявил о разводе со своей женой. Ни Безос, ни Amazon не прокомментировали возможное разделение активов пары, включая принадлежащие бизнесмену 16% акций компании.

Без соглашения, предусматривающего иной расклад, после развода супруге Безоса почти наверняка отойдет половина его состояния, сказала агентству партнер Rower LLC Карин Ланделл. В этом случае Маккензи Безос получит около $69 млрд.

В настоящее время самой богатой женщиной на Земле является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чье состояние оценивается в $45,6 млрд.

Но даже если Маккензи Безос получит лишь 1% от активов своего мужа, то она все равно войдет в клуб богатейших женщин планеты, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, большинство из 66 женщин, включенных в рейтинг 500 миллиардеров Bloomberg, получили свое состояние в результате смерти супруга или после развода. И лишь шесть женщин в списке заработали свои деньги самостоятельно.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Адвокат Трампа заявил о его отказе отвечать на новые вопросы по «российскому делу»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп больше не намерен отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Об этом сообщил Reuters юрист американского лидера Руди Джулиани.

В конце октября Трамп представил письменные ответы на вопросы Мюллера. По словам Джулиани, спецпрокурор говорил, что может задать новые вопросы Трампу. Однако адвокаты президента заявили, что он не станет отвечать на них. Прокуроры могут попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты будут этому препятствовать, отметил Джулиани. Представитель Мюллера отказался от комментариев агентству.

По данным спецслужб США, Россия пыталась повлиять на ход американских выборов президента в 2016 г., в том числе через распространение дезинформации в социальных сетях, а также хакерские атаки. Однако наличие сговора Трампа с Москвой, на чем настаивают оппоненты президента в лице демократической партии, до сих пор не доказано.

Сам Трамп неоднократно отрицал, что Россия каким-либо образом помогала ему на выборах, и заявлял об отсутствии связей с представителями российских властей в период избирательной кампании.

Экономика
Новости

СМИ узнали о жалобах операторов вывоза мусора на незаконное снижение тарифов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Региональные операторы вывоза мусора обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с жалобой на «необоснованные и противозаконные» случаи снижения региональными властями тарифов на их услуги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты соответствующих писем.

Например, 25 декабря 2018 г. краснодарские чиновники уведомили двух операторов о снижении тарифа более чем на 30%. Операторы в своих письмах обращают внимание, что по действующим правилам тариф устанавливается регулирующим органом не позднее 20 декабря, и обратной силы это решение не имеет. Кроме того, в компании не поступали материалы, которые обосновывают снижение тарифов. «Данные противозаконные действия направлены на дестабилизацию ситуации в области обращения с отходами в крае, продиктованы недобросовестной конкуренцией, желанием дискредитировать регионального оператора и могут привести к мусорному коллапсу», – говорится в одном из обращений.

Операторы из других регионов жалуются также на «искусственное снижение» нормативов образования отходов, которые учитываются при расчете тарифов. Например, в Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов на 40% без проведения замеров и объективных на то причин. «Подобные действия, осуществляемые в большей части субъектов РФ под предлогом мнимой заботы о населении, приведут только к негативным последствиям, поскольку пострадает качество оказания услуги, – подчеркивается в письме. – Либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата. Либо Липецкая область погрязнет в отходах, так как компания будет вывозить отходы в соответствии с заниженными нормативами».

По данным издания, аналогичная ситуация сложилась в Воронежской области. При этом, как пишет газета, согласно протоколу совещания в Минприроды от 28 декабря, зампред правительства Воронежской области Сергей Честикин подтвердил, что решение о снижении норматива накопления не имеет правовых оснований, а «должностные лица при исполнении таких решений сознательно идут на нарушение установленных законодательством норм, регулирующих деятельность региональных операторов».

Источник «Коммерсанта» в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило неправомерные случаи искусственного занижения уже утвержденных тарифов региональных операторов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.

Мусорный коллапс в Челябинске

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото