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Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Это решение принято касается, в частности, головной компании украинского предпринимателя Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем его бизнесом. В Group DF входят газовый и медийный бизнес, агропромышленные активы и недвижимость. Фирташ получил широкую известность в 2000-х гг., когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ.

Судебное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ, рассмотрение которого по существу начнется в конце января. Предметом иска стала задолженность структур Фирташа – ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» – перед ВТБ на 2,5 млрд. Должники являются собственниками заводов в Крыму. Ранее Арбитражный суд Москвы обязал «Юкрейниан Кемикал Продактс» выплатить ВТБ $39,4 млн, а «Титановые инвестиции» — признал банкротом. Должники утверждали, что не могли погасить долги из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.

Компании-должники связаны с заводами «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода», которые вместе с Крымом оказались на российской территории. В 2014 г. «Крымский титан» был перерегистрирован в Киев и переименован в «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов связанным с Фирташом компаниям. Источники издания указывают на то, что «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Собеседники убеждены, что Фирташ организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили информацию об аресте активов украинского миллиардера. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили там.