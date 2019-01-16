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WADA потребуется больше времени для проверки антидопинговой лаборатории в Москве

Трем экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), работающим в Московской антидопинговой лаборатории с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Это занимает больше времени, чем первоначально предполагалось, но команда не сталкивается с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», — отметили в пресс-службе WADA.Работа команды экспертов продолжается, срок пребывания миссии в Москве не ограничен.

Предоставление доступа к данным допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, было главным условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства – РУСАДА. Права российского агентства были восстановлены 20 сентября, доступ к пробам необходимо было предоставить до 31 декабря 2018 г.

Делегация экспертов WADA приезжала в Россию 17 декабря, но доступа к данным не получила. 3 января Атлетический комитет WADA попросил признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что Россия готова была предоставить данные и в конце декабря, но «там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как [передается] и так далее».