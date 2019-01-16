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Бизнес
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WADA потребуется больше времени для проверки антидопинговой лаборатории в Москве

Ведомости
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Трем экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), работающим в Московской антидопинговой лаборатории с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Это занимает больше времени, чем первоначально предполагалось, но команда не сталкивается с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», — отметили в пресс-службе WADA.Работа команды экспертов продолжается, срок пребывания миссии в Москве не ограничен.

Предоставление доступа к данным допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, было главным условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства – РУСАДА. Права российского агентства были восстановлены 20 сентября, доступ к пробам необходимо было предоставить до 31 декабря 2018 г.

Делегация экспертов WADA приезжала в Россию 17 декабря, но доступа к данным не получила. 3 января Атлетический комитет WADA попросил признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что Россия готова была предоставить данные и в конце декабря, но «там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как [передается] и так далее».  

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Бизнес
Новости

«Ашан» отказался развивать в России сеть магазинов косметики и бытовой химии

Ведомости
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Российская дочерняя компания Auchan — «Ашан ритейл Россия» — отказался развивать свою торговую сеть магазинов косметики и бытовой химии Lillapois. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям компании Марию Курносову.

Руководство компании сосредоточится на сети гипермаркетов и будет работать над улучшением ассортимента и сервиса, объяснила решение собеседница издания. Она добавила, что в гипермаркетах будут расширены отделы косметики, появятся бренды корейской косметики, люксовые бренды. Ассортимент магазинов Lillapois по-прежнему можно будет купить в интернет-магазине.

Первый магазин Lillapois был открыт в московском ТЦ «Тройка» в августе 2016 г. Его ассортимент включал средства для ухода, декоративную косметику и парфюмерию. Позже в нем появилась бытовая химия. Тогда руководитель проекта Lillapois в России Эрик Дидьедефресс говорил, что компания планирует открывать до 20 магазинов в год.

Сейчас у Lillapois есть в России два отдельно стоящих магазина, а также shop-in-shop в «Ашане» на Тверской, уточнили в «Ашан ритейл Россия». Один из магазинов, расположенный в ТЦ «Тройка», будет закрыт, по другим точкам окончательного решения пока нет.

Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля

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Политика
Новости

Минюст отказался смягчить требования к отчетности НКО о зарубежном финансировании

Ведомости
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Совету по правам человека при президенте не удается оспорить приказ Минюста, обязывающий НКО отчитываться не только об иностранных источниках финансирования, но и о зарубежных источниках финансирования российских доноров НКО. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ Минюста на обращение совета за подписью замминистра юстиции Вадима Федорова. Ведомство констатирует, что требования, введенные в августе 2018 г., отменять не собирается.

Минюст настаивает, что новые требования соответствуют российскому законодательству.

По закону об НКО иноагентами признаются организации, получающие деньги как напрямую от иностранных структур, так и от российских юрлиц с иностранным финансированием. «Приказ издан в целях приведения отчетности НКО, представляемой в Минюст и его территориальные органы, в соответствие с действующим законодательством России и не вводит новых обязательств для некоммерческих организаций», — сообщили в пресс-службе министерства.

Председатель совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что продолжит оспаривать новые правила. Минюст также запрашивает персональные данные и данные о доходах физлиц — сотрудников и контрагентов НКО. Сбор и обработка Минюстом этих сведений в законе предусмотрены, настаивает Федотов.

Председатель комиссии совета по развитию НКО Наталья Евдокимова заявила о последовательном ограничении властью возможностей для иностранного финансирования НКО.

«Введен фактически полный запрет на получение денег из-за рубежа. Мы строим стену между собой и внешним миром, в результате ставится под вопрос само существование многих НКО», — подчеркнула правозащитница.

Бизнес
Новости

McDonald's лишился эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Ведомости
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Корпорация McDonald's утратила эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в ЕС в результате тяжбы с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac's. Такое решение вынесло Управление по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), базирующееся в Испании, сообщает The Telegraph.

Владеющая примерно сотней ресторанов в Ирландии сеть Supermac's начала судиться с McDonald's с 2015 г., когда она запланировала расширение в Великобритании и других странах ЕС. McDonald's оспорил подачу Supermac's заявки на товарный знак в масштабах ЕС, поскольку ее название слишком похоже на название легендарного американского бургера. Издание напоминает, что «Супермак» — это прозвище Джо Макдонаха, президента Гэльской атлетической федерации, под эгидой которой в Ирландии проводится чемпионат по гэльскому футболу.

В апреле 2017 г. Supermac's обратилась в EUIPO с требованием лишить  американскую корпорацию прав на товарный знак Big Mac. «Когда мы вступили в эту битву, мы знали, что это был сценарий «Давид против Голиафа», но только потому, что у McDonald's глубокие карманы, а мы относительно малы. Но это не значит, что мы не собираемся сражаться за свой угол», — заявил владелец Supermac's Пэт МакДонах Irish Times. Ирландская компания обвинила McDonald's в издевательстве над товарными знаками и в «регистрации торговых марок, которые просто хранятся в сундуке войны» для подавления потенциальных конкурентов. Таким образом, ирландцы поставили под сомнение «подлинное использование» американцами торговой марки Big Mac в соответствии с законодательством ЕС.

Регулятор занял сторону Supermac's. Решение ведомства означает, что компания сможет развивать свой бизнес в ЕС. По действующим законам, право на использование названия Big Mac теперь будет доступно для всех компаний, в том числе и McDonald's, отмечает Reuters.

McDonald's уже заявил о намерении оспорить решение регулятора, сообщает CNBC. «Мы разочарованы решением EUIPO и считаем, что ведомство не приняло во внимание существенные доказательства», касающиеся использования марки Big Mac по всей Европе, приводит телеканал заявление американской компании.

Политика
Новости

Путин пообещал «не закрывать глаза на развертывание американских ракет»

Ведомости
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Россия призывает «западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций» и уважать международное право. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости», отвечая на вопрос о сохранении мира, в том числе на фоне заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин обвинил США в фактическом ведении линии «на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала», а также в их избирательном исполнении. «Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры», — пообещал Путин, уточнив при этом, что Россия «не заинтересована в новой гонке вооружений».

Москва открыта к диалогу по сохранению ДРСМД. В декабре 2018 г. она направила США «ряд конкретных предложений на этот счёт», уточнил Путин.

О намерении США выйти из ДРСМД президент страны Дональд Трамп заявил в октябре прошлого года. В декабре Госдепартамент США уточнил, что это произойдет в течение двух месяцев, если Россия не начнет выполнять свои обязательства в рамках договора.

Накануне, 15 января, Госдепартамент заявил, что разочарован ходом переговоров с Россией, которые от США вел замгоссекретаря США Андреа Томпсон. «Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению», — говорилось в заявлении Томпсона.

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Политика
Новости

В Шахтах обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа

Ведомости
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В городе Шахты в Ростовской области обнаружили тело последней — пятой — жертвы взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает «Интерфакс».

Ведомство отметило, что аварийно-спасательные работы завершены.

Взрыв на последнем — девятом — этаже дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной жертве и двух пострадавших. В течение 15 января стало известно о еще троих погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса России). 16 января в Шахтах день траура по погибшим.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия происшедшего – также взрыв бытового газа.

Бизнес
Новости

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Ведомости
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Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Это решение принято касается, в частности, головной компании украинского предпринимателя Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем его бизнесом. В Group DF входят газовый и медийный бизнес, агропромышленные активы и недвижимость. Фирташ получил широкую известность в 2000-х гг., когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ.

Судебное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ, рассмотрение которого по существу начнется в конце января. Предметом иска стала задолженность структур Фирташа – ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» – перед ВТБ на 2,5 млрд руб. Должники являются собственниками заводов в Крыму. Ранее Арбитражный суд Москвы обязал «Юкрейниан Кемикал Продактс» выплатить ВТБ $39,4 млн, а «Титановые инвестиции» — признал банкротом. Должники утверждали, что не могли погасить долги из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.

Компании-должники связаны с заводами «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода», которые вместе с Крымом оказались на российской территории. В 2014 г. «Крымский титан» был перерегистрирован в Киев и переименован в «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов связанным с Фирташом компаниям. Источники издания указывают на то, что «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Собеседники убеждены, что Фирташ организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили информацию об аресте активов украинского бизнесмена. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили там.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможном выдвижении Максима Шевченко на выборы губернатора Петербурга

Ведомости
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Журналист Максим Шевченко обсуждался в качестве кандидата в губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ. Об этом сообщили «Коммерсанту» в городском комитете партии.

Шевченко в разговоре с изданием отметил, что у него нет планов баллотироваться на выборах руководителя Петербурга, «но они [планы] могут быть у КПРФ». Он назвал участие в выборах губернатора «интересным вариантом».

Вопрос о кандидатуре на выборах губернатора Петербурга «еще обсуждается», сообщила руководитель горкома КПРФ Ольга Ходунова. Она назвала Шевченко «интересной кандидатурой». «Предложения выдвинуть Максима Шевченко кандидатом в губернатора Петербурга действительно звучат, но окончательного решения не принято», — отметила она.

О том, что кадровое решение еще не принято, рассказал и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, среди предложенных кандидатур — режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, а также депутат заксобрания от КПРФ Ирина Иванова. Последняя участвовала в выборах губернатора Петербурга в 2014 г. и набрала 9,37%.

Шевченко в 2018 г. выдвигался в руководители Владимирской области, однако не прошел муниципальный фильтр. Он избрался в законодательное собрание региона и возглавил фракцию КПРФ из семи человек. Также журналист был сопредседателем штаба Вадима Кумина, который от КПРФ выдвигался на выборы мэра Москвы.

Политика
Новости

Сенат США проголосовал за рассмотрение резолюции против снятия санкций с компаний Дерипаски

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Сенат США проголосовал за рассмотрение внесенной демократами резолюции против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Это следует из данных на сайте палаты американского конгресса.

За рассмотрение документа проголосовали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того, чтобы резолюцию начали рассматривать, необходима простое большинство, то есть 51 голос.

Как отмечает Bloomberg, членам демократической партии — для того, чтобы выиграть голосование, — нужно было заручиться поддержкой республиканцев, которые контролируют сенат (их 53, а демократов 47). В итоге 11 республиканцев проголосовали за рассмотрение резолюции.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался, пишет Bloomberg, «пролоббировать» план по снятию санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него.

Санкции против Дерипаски (248 место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в апреле 2018 г. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Технологии
Новости

«Ростелеком» может купить одну из крупнейших компаний на рынке хранения данных

Ведомости
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«Ростелеком» рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) — DataLine, входящего в IT-холдинг Inline Technologies Group. Об этом рассказали «Коммерсанту» два источника на телекоммуникационном рынке.

Управляющий директор оператора дата-центров IXellerate Дмитрий Фокин также слышал о том, что DataLine ведет переговоры о продаже бизнеса. По его словам, среди претендентов на покупку DataLine называли МТС, однако теперь основной кандидат, как считается, «Ростелеком».

«Ростелеком» сообщил, что комментирует только закрытые сделки. Информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, заявило руководство DataLine. В то же время оно подтвердило, что ведет переговоры с рядом инвесторов, решения по этому вопросу еще не принято.

По оценке Фокина, 100% бизнеса DataLine стоит $500-600 млн до вычета долга. Он отметил, что «Ростелеком» при покупке DataLine будет контролировать 10-12 тыс. стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю.

Бизнес DataLine как провайдера услуг центра обработки данных стоит около $200-250 млн и примерно столько же стоит облачный бизнес, говорит другой собеседник «Коммерсанта» на рынке ЦОД. «Похоже, сумма сделки выросла благодаря ряду премий, таких как итоговая позиция "Ростелекома" на рынке после слияния и долговая составляющая, которая сокращает необходимый объем живых денег при покупке»,— отметил он.

«Ростелеком» уже лидирует на рынке. У его компании «РТК ЦОД» сейчас 5868 стойко-мест. Второе место занимает DataLine (4787 стойко-мест). Среди лидеров также нидерландская Linxdatacenter (2040), DataPro семьи бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова (2000) и Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили (1860).

Политика
Новости

Bloomberg узнал о совете для китайских компаний отказаться от командировок в США

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Власти Китая попросили некоторые госпредприятия избегать командировок своих сотрудников в США и страны из числа американских союзников, а также принять дополнительные меры для защиты электронных устройств в зарубежных поездках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, китайская комиссия по надзору и государственным активам предписала компаниям отправлять сотрудников в заграничные командировки только со специально защищенными ноутбуками и флеш-картами. Речь идет о командировках в США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Официально комиссия не ответила на запрос агентства о комментарии.

Bloomberg отмечает, что такие рекомендации поступили после задержания в декабре в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана и последующего задержания в Китае двух канадских граждан.

Как указывает агентство, дополнительно напряженность между Китаем и Канадой возросла после того, как суд КНР приговорил канадца к смертной казни за сбыт наркотиков. После этого канадские власти призвали граждан быть осторожными при поездках в Китай. Власти КНР выпустили аналогичные рекомендации для желающих отправиться в Канаду.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» назвал иск американцев на $3,6 млн попыткой давления

Ведомости
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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров назвал исковые требования граждан США о взыскании $3,6 млн с перевозчика и характер обвинений давлением на компанию. По его словам, сейчас «Аэрофлот» изучает исковые требования пассажиров, по указанным обстоятельствам проводится проверка. «Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны», – заявил Александров «Ведомостям».

По мнению топ-менеджера, истцы привлекают внимание к ситуации, в том числе внимание СМИ, с целью заключения в будущем мирового соглашения на выгодных для себя условиях. «Мы всегда защищали и будем далее защищать доброе имя "Аэрофлота" от таких нападок», – сказал Александров.

Ранее граждане США Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству. Бандурины должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по код-шеринговому соглашению с Finnair, которая выступает соответчиком по иску) и далее рейсом Finnair в Чикаго. Истцы в иске утверждают, что они прибыли в терминал D «Шереметьево» за два часа до вылета, однако «им не разрешали сдать багаж вплоть до 50 минут до вылета» (по какой причине, они не пояснили в иске). Сдав багаж, пройдя контроль безопасности и таможню, они добрались до выхода на посадку за 18–19 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, из-за этого они не попали и на стыковочный рейс до Чикаго. В итоге Бандурины улетели только через сутки, купив новые билеты. По их мнению, «Аэрофлот» не проявил о них никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, отмечается в иске.

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