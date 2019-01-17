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СМИ узнали о повышении энергоцен для промышленных потребителей

В ближайшие четыре года оптовые цены на электроэнергию и мощность резко вырастут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Совета рынков на 2019-2022 гг. Речь идет о свободных (нерегулируемых) ценах для промпотребителей (кроме населения), на базе которых формируется выручка генерирующих компаний. Это составляет лишь половину конечной энергоцены, поскольку сюда не включены сетевые тарифы и маржа сбытовых компаний

Регулятор прогнозирует, что в первой ценовой зоне – европейской части России и Урале – уже в этом году свободные цены на электроэнергию вырастут на 1,6%, а на мощность — на 18%. Во второй ценовой зоне – в Сибири – рост составит 3,3% и 5,6%. В 2020-2022 рост цен на мощность в европейской части составит 6%, 0,9% и 7,3%, а в Сибири – на 5,9%, 11,8% и 2,2% соответственно. Рост цены на электроэнергию в 2020–2022 гг. в европейской части составит 1,5%, 1,6% и 4,4%, а в Сибири — 3%, 2,1% и 2%.

Если цены на электроэнергию прежде всего отражают стоимость топлива для ТЭС, то конкурентный отбор при продаже мощности включает поправки на инвестиции и льготы. Так, здесь учтены надбавки для возврата вложений в новые ТЭС, ГЭС и АЭС, зеленую генерацию, а также энергетику Калининградской области и Крыма. За счет цены на мощность искусственно занижаются и энерготарифы на Дальнем Востоке.

Эти надбавки вносят наибольший вклад в рост свободных (нерегулируемых) цен в 2019 г. По расчетам издания, из 18% роста цены на мощность в европейской части страны и на Урале в 2019 г. 17,2 п. п. приходятся на надбавки к цене, в первую очередь по инвестдоговорам. Например, на возврат инвестиций в новые АЭС —10,7 п. п., на зеленую энергетику — 4 п. п. В «Совете рынка» указывают на ввод блоков АЭС, а также объектов зеленой генерации и Грозненской ТЭЦ.

Ключевым фактором роста цены на мощность в европейской части станет ввод нового блока на Ленинградской АЭС-2, который будет получать с рынка 47 млрд руб. в год, отмечает Наталья Порохова из АКРА.

«Галопирующий рост цены изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать»,— говорит руководитель «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

Правительство планирует принять новую инвестпрограмму модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2035 г. Порохова прогнозирует рост цен на мощность из-за увеличения перекрестного субсидирования, появления новых АЭС и мусоросжигающих ТЭС. И он может не уложиться в прогноз инфляции в 2–4%.