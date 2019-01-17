Фонды Oppenheimer вышли из капитала «Магнита»
Инвесткомпания OppenheimerFunds продала все акции второго по обороту российского ритейлера «Магнит». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность американской компании на конец ноября.
В августе на долю входящих в OppenheimerFunds фондов приходилось 7,28% в капитале «Магнита», но в том же месяце она снизилась до 4,78%. На 31 августа OppenheimerFunds принадлежало 2,9% акций «Магнита» стоимостью $179,54 млн. Накануне такой пакет на Лондонской бирже стоил $224,88 млн.
В материалах OppenheimerFunds отмечается, что во II квартале 2018 г. «Магнит» показал более слабые результаты, чем ожидалось – рост чистой выручки сети замедлился до 6,5% против 8,1% кварталом ранее. Решение о выходе могло быть принято в конце сентября из-за плохих показателей ритейлера, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Полный выход OppenheimerFunds из «Магнита» может стать позитивным сигналом для тех инвесторов, которые ждали момента для покупки или увеличения своего пакета в ритейлере, поскольку избыточное предложение бумаг создавало риски получения убытка.
OppenheimerFunds уже покидала капиталы российских компаний. К концу 2015 г. фонды распродали все принадлежавшие им акции «Яндекса» – около 14% бумаг. В 2017 г. OppenheimerFunds снова приобрела в российской компании миноритарную долю, а на этой неделе стало известно об увеличении доли фондов в ней с 1,8% до 6,4%. Не исключено, что история повторится и в случае с ритейлером.