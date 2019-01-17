«Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы по итогам 2018 года
По итогам прошлого года московский аэропорт «Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы и показал самые высокие темпы роста благодаря чемпионату мира по футболу, сообщает Bloomberg.
В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.
Первое место сохранил лондонский аэропорт «Хитроу», увеличивший пассажиропоток на 2,7% до рекордных 80,1 млн человек. В топ-10 также вошли «Шарль-де-Голль» (Париж, 72,2 млн), «Схипхол» (Амстердам, 71 млн), аэропорт Франкфурта-на-Майне (69,5 млн), Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул, 68 млн), «Барахас» (Мадрид, 57,9 млн), аэропорт Барселоны (50,1 млн), Мюнхена (46,3 млн) и «Гатвик» (Лондон, 46,1 млн).
Высокие темпы роста помимо «Шереметьево» показали аэропорты Мадрида, Франкфурта-на-Майне, Барселоны и Стамбула.