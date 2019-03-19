«Коммерсантъ» узнал о планах «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» создать СП в Арктике
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьера Дмитрия Медведева запустить процесс лицензирования Западно-Иркинского участка на Таймыре, ресурсы которого оцениваются в 500 млн т нефтяного эквивалента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сечин предложил выставить участок на конкурс, главным условием которого должна стать транспортировка всей нефти по Севморпути.
Участок, о котором идет речь, граничит с Салпадаяхским участком самой госкомпании, а также находится по соседству с Пайяхскими месторождениями «Нефтегазхолдинга» экс-руководителя «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Последнее обстоятельство позволяет компаниям совместно использовать инфраструктуру проектов. Источники издания полагают, что компании могут создать СП по освоению участков, учитывая также планы по совместной транспортировке нефти. Этот «вопрос постоянно витает в воздухе», отмечают некоторые из них. Ранее издание сообщало, что «Роснефть» предложила организовать совместную транспортировку нефти с новых месторождений своего Ванкорского кластера и Пайяхи по нефтепроводу в бухту Север на побережье Таймыра, где нефть будет переваливаться в танкеры.
Сложность с лицензированием Западно-Иркинского участка связана с тем, что он частично заходит на границы особо охраняемой природной территории регионального значения – заказника Бреховские острова. Сейчас геологоразведка там запрещена, но Сечин попросил Медведева рассмотреть снятие на нее сезонных ограничений «с соблюдением норм экологической безопасности». По словам собеседника в правительстве, Минприроды готово к лицензированию, но предлагает «Роснефти» обсудить вопрос с Красноярским краем.