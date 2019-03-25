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«Коммерсантъ» узнал о переносе штаб-квартиры ОСК в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) могут перенести из Москвы в Санкт-Петербург до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас обсуждаются различные варианты, точных сроков переезда пока нет.

В ОСК не стали комментировать эту информацию. В Минпромторге заявили, что вопрос находится на проработке, окончательного решения по нему нет. Корпорация и ведомство не имеют ничего против переезда отдельных подразделений ОСК, добавили в Минпромторге. Министерство считает целесообразным поэтапный переезд подразделений, а по результатам анализа эффективности их работы принять окончательное решение. На данный момент ОСК не собирается сокращать штат, уточнили в Минпромторге.

По информации трех источников, вопрос о переезде находится на контроле у президента Владимира Путина и уже обсуждался на совещании у вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс. По словам источника в Смольном, решение о переезде затрагивает только ключевые подразделения ОСК. В частности, обсуждалось перемещение в Петербург отдела, курирующего гражданское судостроение, и аппарата совета директоров, добавил источник. По его словам, благодаря переезду этих подразделений в городе появятся дополнительные рабочие места, увеличатся поступления от НДФЛ. Сейчас половина командировок в ОСК приходится на Петербург, пояснил он. По словам других источников, переезд может создать для ОСК дополнительные сложности с точки зрения работы с федеральными органами власти и увеличит расходы на командировки персонала в Москву.

Сейчас ОСК арендует в Москве около 6000 кв. м в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице. Этот офис корпорация заняла в 2016 г. До этого ОСК арендовала помещения на Садовой-Кудринской улице. По словам одного из источников, на данный момент ОСК платит за аренду столичных площадей около 500 млн руб. В Петербурге аренда будет обходиться гораздо дешевле, отметил он.