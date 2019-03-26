Бизнес

Новости

СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»

Крупнейшая частная российская генкомпания «Т плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с «Газпром энергохолдингом», контролирующим энергоактивы газовой монополии. «Газпром энергохолдинг» оценен в 360 млрд руб., т. е. «Ренова» может получить в объединенной компании 11%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Холдинг Вексельберга эта конфигурация не устраивает, свои активы он оценивает в 100 млрд руб. и рассчитывает на долю не менее 25% плюс 1 акция. Чтобы добиться этого, группа может включить в сделку дополнительные активы, такие как Уральский турбинный завод (УТЗ) и ГК «Хевел», отмечает собеседник издания. По его словам, есть вариант полного выкупа доли «Т плюс» «Газпром энергохолдингом» в 2022–2025 гг.

Вексельберг и «Ренова» находятся под санкциями США с апреля 2018 г. Чтобы избежать санкционных рисков, энергетическая структура «Газпрома» хотела бы провести сделку через посредника. Пакет «Реновы» в «Т плюс» сначала мог бы быть выкуплен каким-то банком, а позже в рассрочку приобретен холдингом. «Ренова» же хочет получить не менее 25% мандатов в совете директоров СП с правом блокирующего голоса и назначения гендиректора, отмечает собеседник издания. В результате сделки Вексельберг хочет получать стабильные дивиденды от нового предприятия. Менеджеры «Реновы» выдвинули требования о гарантии дивидендных выплат в объеме 7 млрд руб. в 2019 г. и 15 млрд руб. в 2020–2021 гг.

20 марта ООО «Ренова» увеличило уставный капитал с 28 000 до 35,781 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Как сообщили опрошенные «Ведомостями» эксперты, это может быть связано с перерегистрацией головной компании в российскую юрисдикцию, попыткой минимизировать последствия американских санкций, оформлением строительных проектов на головную компанию, налоговой оптимизацией или подготовкой к реализации крупного проекта.