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Авиакомпания Interjet может отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet хочет отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает FlightGlobal со ссылкой на источники. Однако переговоры зашли в тупик, добавляет издание.

«С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов», – сказал «Ведомостям» представитель ГСС. В компании FlightGlobal заявили, что готовы предложить Interjet различные решения, чтобы облегчить оптимизацию их парка и повысить эффективность его работы.

У Interjet есть контракт с ГСС на 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании находится 22 российских самолета, будут ли поставлены остальные – неизвестно. Уже сейчас Interjet использует только семь SSJ100. В прошлом году Bloomberg и Flightglobal сообщали, что у Interjet есть проблемы с поставкой запчастей на SSJ100 и авиакомпания пустила четыре самолета на замену запчастей для остальных летающих.

«Ведомости» отправили запрос в Interjet.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который начали поставлять авиакомпаниям в 2011 г. Это первый гражданский самолет, разработанный в России. Крупнейший заказчик SSJ100 – «Аэрофлот».