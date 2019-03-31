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Правительство поддержало идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Министерства здравоохранения о едином регулировании электронных и обычных сигарет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания комиссии. Правительство рекомендовало Минздраву совместно с Роспотребнадзором, Министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Комиссия также предложила обязать региональные органы МВД, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора создать мобильные группы, которые будут выявлять и пресекать оборот санкционной табачной продукции.

Кроме того, в правительстве предложили МЧС и другими заинтересованным ведомствам подумать о том, чтобы размещать на пачках сигарет надписи, предупреждающие о возможности возникновения пожара из-за выброшенной сигареты.

Сейчас курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, рядом с транспортными станциями, в лифтах, на лестничных клетках, рабочих местах, пляжах, детских площадках, автозаправках, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта. Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет распространится и на любые виды электронных средств доставки никотина, в том числе и на IQOS.