Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «Алросы»
Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов «Алросы», размещенного для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 г., передает «Интерфакс».
«Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», – рассказал агентству руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев.
По его словам, британские инвесторы приобрели 29% выпуска, инвесторы из континентальной Европы – 20%, из России – 18%, из США – 17%, из Швейцарии – 11%. Еще 5% выпуска купили инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом покупателями более 66% выпуска стали управляющие активами и фонды, оставшуюся часть бумаг приобрели банки.
Ранее «Алроса» разместила евробонды на сумму $500 млн под 4,65%. Организаторами выпуска были «ВТБ капитал», Газпромбанк и JPMorgan. Средства от размещения нового выпуска компания собирается потратить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 г. «Алроса» 2 апреля сообщила, что выкупит еврооблигации номинальным объемом $400 млн. Всего на выкуп компания может потратить $427 млн.