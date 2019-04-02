Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «Алросы»

Политика

Новости

Парламентарии хотят не допустить выхода Великобритании из ЕС 12 апреля

Парламентарии из Лейбористской и Консервативной партий предложили принять закон, который призван не допустить выхода Великобритании из Евросоюза без каких-либо договоренностей 12 апреля, сообщает Financial Times. Если он будет принят, премьер Тереза Мэй обязана будет попросить у Брюсселя отложить Brexit. В законопроекте не уточняется, на какой срок нужно будет продлить процесс, но новую дату должен будет одобрить парламент. Ожидается, что обсуждение законопроекта и голосование о его принятии состоится 4 апреля.

Накануне, 1 апреля, парламентарии во второй раз попытались взять процесс Brexit под свой контроль: они провели серию индикативных голосований по альтернативам соглашению Brexit, о котором Мэй договорилась с ЕС. Среди них были предложения договориться о таможенном союзе или создании единого рынка с ЕС, отмена Brexit и проведение нового референдума. Однако ни один из вариантов снова не смог набрать более 50% голосов.

В свою очередь, Мэй 2 апреля устроила многочасовую встречу с кабинетом министров, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. В том числе возможное проведение досрочных выборов, пишет FT. Предполагается, что 4 апреля она попытается в четвертый раз вынести на голосование в парламенте свое соглашение с ЕС. Это связано с тем, что 5 апреля Мэй собирается объяснить лидерам ЕС свои дальнейшие намерения, чтобы они могли подготовиться к экстренному саммиту Европейского совета по поводу Brexit, который состоится 10 апреля. Но в прошлый раз против сделки Мэй проголосовали 344 депутата, за – 286.

Лидеры ЕС в марте согласились отложить Brexit до 22 мая, если парламент одобрит план Мэй. В противном случае Великобритания должна до 12 апреля предложить блоку другой вариант действий или покинуть его без договоренностей. Эти даты были выбраны для того, чтобы страна вышла из ЕС до майских выборов в Европарламент или приняла участие в них, если Brexit будет перенесен на более долгий срок.

Координатор ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье ранее предупредил, что сценарий жесткого Brexit «становится все более вероятным день ото дня». По его словам, Великобритании придется «серьезно обосновать» необходимость предоставить ей длительную отсрочку, если она попросит ее. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет вести переговоры об изменении условий достигнутого с Мэй соглашения.