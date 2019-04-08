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Российская компания «Мартин» подала иск о прекращении правовой охраны бренда Martini

Российский производитель снеков «Мартин» обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

«Мартин» просит снять защиту по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, среди которых растительные и животные продукты, овощи и фрукты, безалкогольные напитки, пиво и др.

Иск предъявлен в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем, предположил в разговоре с газетой партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Он считает, что перспективы удовлетворения требований «Мартина» выглядят достаточно высокими. По мнению омбудсмена по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, требования российской компании могут быть удовлетворены в отношении таких категорий товаров, как овощи и фрукты, но в случае с пивом шансы малы, потому что этот товар может быть признан однородным алкогольной продукции, выпускаемой под брендом Martini.

ООО «Мартин» производит семечки, сухарики и другие снеки, а также безалкогольные напитки и пиво. Компания принадлежит группе владельцев, самые крупные доли принадлежат Арутюну и Кристине Бабоян — по 19,5%.