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«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Мексиканская авиакомпания Interjet откажется от восьми дополнительных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиапрома.

По информации собеседника газеты, Interjet не может заплатить за новые самолеты. Сумма долга компании достигает $150 млн.

Interjet готова сохранить уже полученные самолеты, отмечает источник «Коммерсанта», однако авиакомпания попросила российскую сторону отремонтировать их двигатели «в счет будущих платежей». ОАК эту схему одобрила, но еще нужно согласие компании PowerJet.

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) заявили, что не получали юридически оформленного отказа InterJet, отметив, что оказывают «максимальное содействие сторонам для достижения взаимовыгодных договоренностей».

В конце марта издание FlightGlobal сообщало со ссылкой на источники, что Interjet хочет отказаться от SSJ100 и вернуть их обратно производителю.

Interjet и ГСС в 2011 году заключили контракт на поставку 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании уже находится 22 российских самолета, из которых она использует только семь. В прошлом году Bloomberg и Flightglobal сообщали, что у Interjet есть проблемы с поставкой запчастей для российских самолетов, и она пустила четыре SSJ100 на замену запчастей для остальных летающих.