Две трети бондов лизинговой компании ГТЛК купили европейские инвесторы
Около 70% выпуска шестилетних облигаций на $500 млн от крупнейшей лизинговой компании России – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) купили европейские инвесторы, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
17% купили автрийские и германские инвесторы, 18% — британские инвесторы, 8% – швейцарцы, еще 27% выпуска – инвесторы из континентальной Европы, перечисляет он. Шулаков отметил, что российские инвесторы приобрели 21% ценных бумаг, остальное — американские, азиатские и ближневосточные инвесторы. Из общего выпуска 59% досталось управляющим компаниям и фондам, еще 41% – банкам.
Финальная ставка купона составила 5,95%, отметил Шулаков.
В день размещения первоначальный ориентир по доходности составил 6,4-6,5%. Компания дважды снижала ориентир по доходности. Книга заявок была переподписана в 2,6 раза. Банк-адеррайтер собрал заявок на $1,3 млрд, отметил Шулаков. Спрос на пике превышал $1,5 млрд, говорит он. Финальная ставка доходности была установлена на уровне 6,125%.
Данный выпуск на $500 млн стал третьим для ГТЛК на рынке евробондов: первые два выпуска были размещены в 2016 г. (пятилетний) и 2017 г. (семилетний).