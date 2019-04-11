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Компания Мамута купила эксклюзивные права на показ Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России Английской премьер-лиги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке спортивных медиа. Эту информацию подтвердили гендиректор входящего в Rambler видеосервиса Okko Иван Гродецкий и директор по коммуникациям Английской премьер-лиги Эш Лорд. В последние годы эти трансляции осуществлял «Матч ТВ».

Контракт заключен на три года и будет действовать с нового сезона, стартующего в июне 2019 г., рассказал Гродецкий. Сделка предполагает эксклюзивные права на весь контент на всех платформах и допускает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточнил он. Все 380 матчей нового сезона будут показаны в новом разделе Okko.Sport по подписке – на день, на месяц или на весь сезон. Ее стоимость еще определяется, уточнил руководитель спортивных проектов Rambler Михаил Гершкович, экс-гендиректор «Лиги-ТВ», транслировавшей игры Российской премьер-лиги. Параллельно в день может идти до пяти игр. Какое-то время все они будут храниться в записи.

Английская премьер-лига является самым дорогим в мире национальным футбольным турниром по стоимости медиаправ и первым по доходам. В сезоне-2016/17 его выручка составила 5,34 млрд евро. Источник издания утверждает, что прежде «Матч ТВ» покупал права на трансляцию за 6,5 млн евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн евро, не предполагая появления других претендентов не будет. Rambler, по его информации, предложил около 7 млн евро. Официально стоимость контракта не разглашается. При этом на российском телевидении показы Английской премьер-лиги «не отбивались», говорит топ-менеджер крупной телекомпании. Единственным вариантом для онлайн-ресурса могло бы быть привлечение спонсоров, но здесь речь должна идти об аудитории, сопоставимой с телевизионной. По словам одного из источников, на Okko сейчас около 400 000 платящих подписчиков в месяц. В компании эту цифру не подтверждают.

Также Rambler ожидает роста продаж нефутбольного контента на Okko и допускает расширение закупок спортивных прав. Два собеседника издания рассказали, что компания участвовала в конкурсе на покупку прав на показ Национальной хоккейной лиги. Еще один говорит, что Rambler вышел из этого тендера. В компании ситуацию не комментируют.