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Самолеты-амфибии Бе-200 оснастят российскими двигателями вместо украинских

Производитель самолетов-амфибий Бе-200 планирует отказаться от украинских двигателей Д-436 от «Мотор Сич» и намерен заменить их российским аналогом ПД-10 от «ОДК-Пермские моторы». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Пока российский двигатель не разработан, его планируется создать на базе существующего ПД-14.

Изначально из-за разрыва отношений с Украиной Минпромторг планировал заменить украинские двигатели на российско-французские SaM146 от СП PowerJet, которые устанавливают на SSJ 100. По словам одного из менеджеров авиапрома, этот вариант рассматривался как оптимальный на переходный период. SaM146 давал возможность наладить выпуск ремоторизированного Бе-200 уже к концу 2020 г., пока «Пермские моторы» доводили бы российский аналог.

Минус российско-французского двигателя заключался в том, что его «горячая часть» выпускается во Франции, входящей в НАТО. Такой вариант неприемлем для главных внутренних заказчиков – МЧС и Минобороны. На это указала Генпрокуратура, подчеркнув нецелесообразность опытно-конструкторской работы по ремоторизации Бе-200 стоимостью 13 млрд руб. Ведомство уведомило Минпромторг о рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций.

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 г. Минобороны может закупить до 16 самолетов-амфибий для четырех флотов, а МЧС – еще шесть, рассказал источник, близкий к военному ведомству. Этот заказ обеспечил бы загрузку производственных линий ТАНТК им. Бериева на несколько лет вперед, но для этого «нужно тотальное импортозамещение», отмечает высокопоставленный источник в авиапроме. С этим связана проработка варианта установки на Бе-200 полностью российского ПД-10. Этот двигатель может быть установлен также еще на один перспективный самолет, укороченную версию SSJ 100 — SSJ 75. В ОАК утверждают, что уже работают над ней.