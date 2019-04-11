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WSJ: связанный с Фридманом фонд вынужден продать долю в фирме по кибербезопасности

Инвесткомпания Pamplona Capital Management бывшего партнера предпринимателя Михаила Фридмана приняла решение о продаже принадлежащей ей доли в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности и поставляющей свою продукцию крупным корпорациям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с заявлением чиновников в области нацбезопасности США. Это произошло по настоянию Комитета по иностранным инвестициям США, представителей которого обеспокоила инвестиционная активность Фридмана, крупнейшего совладельца LetterOne, инвестировавшей в Pamplona Capital Management.

Изучением заявок на приобретение доли Pamplona Capital Management в Cofense займется межведомственная группа CFIUS, под руководством Минфина США. Потенциальный покупатель должен заручиться предварительным согласием группы на сделку, сообщили изданию в Pamplona Capital Management. CFIUS может рекомендовать президенту США заблокировать сделку. Сегодня, 11 апреля, стартует первый этап приема заявок.

Представитель Фридмана пояснил изданию, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne озвучено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный Минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список представляет собой фамилии российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину и его администрации.