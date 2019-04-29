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Росавиация попросила у Минфин деньги на погашение долгов перед аэропортами

Росавиация попросила Минфин выделить средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур, пишет «Коммерсантъ». Ведомство просит министерство предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на текущий год и плановый период 2020–2021 гг.

Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО не платят за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению самолетов: операторы аэропортов обслуживают их суда по требованию безвозмездно, напоминает газета. Возникающий долг Росавиация компенсирует за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год.

Руководитель Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин рассказал, что в последние годы аэропорты нередко получают отказ в компенсации, так как в бюджете недостаточно средств предусмотрено на эти цели. По данным ассоциации, в 2015–2018 гг. аэропорты недополучили около 1,146 млрд руб. Долг продолжает увеличиваться — на 2019 г. Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., однако по состоянию на апрель аэропорты подали заявки в общей сложности на 797,85 млн руб.

В Минфине и Росавиации «Коммерсанту» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.