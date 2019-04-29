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Reuters узнало об интересе Anadarko к сделке с Occidental

Американский производитель сланцевой нефти – компания Anadarko, в середине апреля объявившая о сделке по продаже своих активов за $33 млрд концерну Chevron, решила начать переговоры с Occidental, готовой предложить за сделку $38 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По их данным, решение о переговорах с Occidental принял совет директоров Anadarko.

Свою заявку на покупку Anadarko Occidental обнародовал 24 апреля. Он предложил заплатить за сделку половину наличными, а другую половину – собственными акциями. Сделка с Chevron сконструирована на 25% за счет денежной составляющей и на 75% – за счет акций покупателя. Право выбора покупателя принадлежит акционерам Anadarko, которым предстоит одобрить сделку по продаже. Согласовать сделку должны и акционеры Occidental. Собственникам Chevron такое право не предоставлено.

Никакой уверенности в реальности предложения Occidental в руководстве Anadarko нет, отмечают собеседники агентства. Если компания обоснует свое предложение, представителям Chevron будет предоставлено право на ответ. Если последний проиграет, Anadarko по условиям соглашения придется выплатить ему $1 млрд. Представители Anadarko и Occidental не прокомментировали ситуацию. Ранее финансовый директор Chevron Пьер Бребер заявлял, что у компании есть возможность вложить в сделку больше средств.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн барр. (33 млн т). Приобретение этого актива могло бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн барр. в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%.