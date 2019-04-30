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В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Оператор аэропорта «Пулково» - «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — планирует инвестировать во вторую очередь его реконструкции около 500 млн евро, пишет «Коммерсантъ». ВВСС отказался комментировать размер инвестиций, однако отметил, что вторая очередь реконструкции включает в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее (международные рейсы) будут построены переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон. Реконструкцию планируется окончить в 2025–2030 гг.

Источник в отрасли рассказал изданию, что на данный момент оператор окупил менее 50% средств, потраченных на первую очередь реконструкции. По его словам, период окупается может составить 10 лет. По данным газеты, во второй этап реконструкции ВВСС собирается вложить собственные деньги, часть необходимой суммы оператор рассчитывает взять в кредит.

ВВСС принадлежит компании Thalita Trading Limited (TTL). 25,01% TTL в собственности у «ВТБ Капитала», 24,99% — у Qatar Investment Authority, еще по 25% принадлежит РФПИ и пулу иностранных инвесторов. Первая очередь реконструкции «Пулково» проходила в 2011–2015 гг. На нее было потрачено 1,2 млрд евро.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта достиг 18,1 млн человек при пропускной способности в 18 млн. В этом году оператор собирается за счет установки стоек автоматической сдачи багажа, а также обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам увеличить пропускную способность до 23 млн человек.

«Пулково-1» после реконструкции