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Совет директоров Anadarko одобрил предложение Occidental о покупке компании

Совет директоров американского производителя сланцевой нефти – компании Anadarko – одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental, говорится в сообщении Anadarko. Соглашение о слиянии компании с концерном Chevron может быть расторгнуто.

Occidental 5 мая предложила заплатить за каждую обыкновенную акцию Anadarko по $59 наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental, отмечается в сообщении Anadarko. Общую сумму сделки FT оценил в $55 млрд. В течение четырех дней Chevron, с которым у Anadarko подписано соглашение о слиянии, имеет право направить производителю сланцевой нефти новое предложение. Если сделка между Chevron и Anadarko не состоится, Anadarko будет обязана выплатить концерну $1млрд по условиям соглашения.

В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Однако в конце апреля Anadarko начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить $38 млрд, сообщил Reuters. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т). Покупка актива могла бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн баррелей в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%. В прошлом году Chevron добыла 1,1 млрд баррелей (150 млн т).