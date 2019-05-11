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«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Оператор магистральных нефтепроводов Украины – «Укртранснафта» – возобновил транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebоok. Как отмечается в сообщении, это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать.

«Укртранснафта» 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь – Броды. Это произошло после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

В субботу, 11 мая, «Белнефтехим» уведомил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают из России по нефтепроводу «Дружба» нефть, соответствующую ГОСТу. В связи с этим компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека.