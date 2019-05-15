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«Коммерсантъ» сообщил о выводах экспертов о причинах катастрофы SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», загоревшийся при посадке в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, действительно подвергся удару молнии во время полета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По его данным, экспертам уже удалось восстановить полную картину катастрофы, в результате которой погиб 41 человек. Критические ошибки они связывают с действиями экипажа.

Молния попала в нос самолета, оставив на нем закопченную отметину. Грозовая защита SSJ100 отключила генераторы и перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи. После этого автоматически включился режим прямого управления полетом Direct Mode.

Режим Direct Mode позволяет совершать посадку с некоторыми ограничениями – исключить резкие маневры, не разгонять машину более 520 км/ч, отключить автомат тяги и обеспечить плавное приземление, чтобы исключить поломку стоек шасси. Пилоты SSJ100 Денис Евдокимов и Максим Кузнецов со второй попытки зашли на посадку с соблюдением всех нормативных требований, но они перелетели расчетную точку приземления в начале ВПП. В середине полосы самолет еще не коснулся посадочной полосы, и экипаж начал «прижимать» машину к земле.

По данным параметрического самописца, летчики резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета, отмечает собеседник издания. Этот маневр авиаэксперты расценивают как критический и неоправданный. Самолет сел с существенно завышенными приборной и вертикальной скоростями, что спровоцировало отскок машины от земли. От второго удара о полосу задние стойки шасси продавили топливные баки, в результате чего возник пожар. В «Аэрофлоте» предварительные результаты расследования не комментируют.

Катастрофа с самолетом SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» произошла 5 мая. Лайнер с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но через 10 минут вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Погиб 41 человек.