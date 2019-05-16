«Балтика» решила вывести на российский рынок новый безалкогольный напиток
Крупнейший в России производитель пива – компания «Балтика» (бренды «Балтика», Carlsberg, Tuborg) выводит на российский рынок новый продукт – безалкогольный напиток Barley Bros, пишет газета «Коммерсантъ». В пивоваренной компании рассказали, что продукт будет производиться на петербургском заводе и до конца мая поступит в продажу в крупные торговые сети.
Barley Bros, в состав которого входят ячмень, фруктовые соки и натуральные экстракты, разработан научно-исследовательской лабораторией Carlsberg в Дании. Россия станет первой страной, где его начнут производить, отметили в «Балтике». По словам представителя компании Екатерины Потокиной, выпуск безалкогольных напитков является частью стратегии Carlsberg Group, в которую входит «Балтика».
Как отмечает газета, большинство иностранных компаний вынуждены развивать безалкогольное направление из-за падения доли на российском рынке. Согласно данным Nielsen, по итогам 2018 г. доля «Балтики» на российском пивном рынке составляла около 30%, хотя еще в 2014 г. она была на уровне 37,4%. По мнению эксперта газеты, за последние 11 лет совокупная доля всех иностранных производителей пива в России снизилась с 92 до 70%, а потребление пива сократилось более чем на 30%.