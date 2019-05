Московский метрополитен восстановил движение поездов после сбоя

Финансы

KPMG грозит рекордный штраф за подготовку некорректных документов для банка

Британский регулятор призвал оштрафовать аудиторскую компанию KPMG на рекордные 12,5 млн фунтов стерлингов ($15,9 млн) за нарушения при работе с американским банком Bank of New York Mellon, сообщает газета Financial Times. Британский Совет по финансовой отчетности назвал штраф обоснованным ввиду серьезности нарушений со стороны аудиторов и объема операций, выполняемых кредитной организацией.

Нарушения, о которых идет речь, были допущены при подготовке документов о том, как BNY Mellon исполняет требования по защите активов клиентов. Документы, составленные аудиторами KPMG, в 2011 г. были поданы в управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют британским стандартам.

Несмотря на то что KPMG и один из ее сотрудников признали, что их работа была выполнена «ненадлежащим образом», юристы компании назвали предложенный штраф «непомерным» и «гигантским». По их мнению, его размер не должен превышать 1,4 млн фунтов стерлингов ($1,8 млн) на основании аналогичных дел. Они подчеркивали, что нарушение было непреднамеренным, в нем не было преступного умысла и ни один из клиентов BNY Mellon в результате не потерял деньги или активы.

Поскольку у аудиторов и британского регулятора возникли разногласия относительно размера штрафа, окончательное решение примет суд после трехдневных слушаний. Самый крупный штраф, наложенный Советом по финансовой отчетности Великобритании, на сегодняшний день составляет 6,5 млн фунтов стерлингов ($8,7 млн). Его в 2018 г. заплатила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) за нарушения при проверке розничной сети BHS.