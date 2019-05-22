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Московский метрополитен восстановил движение поездов после сбоя

Московский метрополитен восстановил движение поездов на Большой кольцевой линии после поломки одного из составов поезда. Об этом говорится в Twitter столичного метро. «Рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда», — уточнили в московской подземке. Причины произошедшего будут установлены в течение семи дней, остановившиеся в перегоне составы убраны с пути, добавили в Московском метрополитене.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами встали в тоннеле на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Пассажиров поездов спустя три часа после остановки поездов эвакуировали и вывели на близлежащую станцию, сообщает «Интерфакс». Всего было эвакуировано более 1000 человек, утверждает источник агентства, знакомый с ситуацией.

Из-за поломки состава движение поездов ранее было приостановлено от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». На вход были закрыты станции «Савеловская» (радиальная), «Петровский парк» и «Шелепиха». В связи со сбоем движения поездов в метро «Мосгортранс» вывел на маршрут бесплатные автобусы от станции метро «Полежаевская» до станций метро «ЦСКА» и «Динамо».