Бизнес

Новости

Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon

Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров, отметил один из собеседников.

Официально о сделке может быть объявлено сегодня. По данным FT, бизнес Avon оценен более чем в $2 млрд. Natura Cosmeticos по итогам сделки получит 76% компании, остальная часть будет принадлежать акционерам Avon, утверждает FT.

Акции Avon взлетели в цене более чем на 20% на предварительных торгах в Нью-Йорке 22 мая. По итогам предыдущей сессии их стоимость составила $3,2, что соответствует капитализации в $1,42 млрд.

Покупка Avon поможет Natura Cosmeticos развиваться на рынках Азии, Европы и Латинской Америки, пишет газета. Бразильская компания приобрела The Body Shop в 2017 г.

В 2016 г. фонд прямых инвестиций Cerberus Capital выкупил 80% бизнеса Avon в Северной Америке за $170 млн. Это подразделение стало отдельной частной компанией, которую в этом году купила корейская LG Household & Health Care. Если сделка между Natura Cosmeticos и Avon состоится, североамериканский бизнес не войдет в соглашение. WSJ отмечает, что бизнес-модель Avon столкнулась с изменившимися привычками покупателей: традиционные продажи «от двери к двери» проиграли онлайн-покупкам, с внедрением которых Avon опоздала.