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NYT назвала самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров

Газета The New York Times (NYT) представила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний. Список, как и в прошлом году, возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. При этом по сравнению с 2017 г. его заработок увеличился на 4 575 310% и составил почти $2,3 млрд.

Следом за Маском в рейтинге идет президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав, заработавший в прошлом году $129 млн, что на 207% больше, чем годом ранее. Значительное увеличение заработка позволило ему подняться с 10-го места на вторую строчку.

Замыкает первую тройку бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. В прошлом году его вознаграждение составило $125 млн. Арора впервые попал в рейтинг NYT.

В первую десятку также вошли содиректор Oracl Марк Хёрд ($108 млн), гендиректор Oracle Сафра Кац ($108 млн), главный исполнительный директор T-Mobile Джон Легер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн), исполнительный директор PTC Джеймс Хеппельманн ($50 млн), президент Estee Lauder Фабрицио Фреда ($48 млн) и главный исполнительный директор J2 Global Вивек Шах ($45 млн).

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