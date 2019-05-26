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NYT назвала самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров

Ведомости
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Газета The New York Times (NYT) представила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний. Список, как и в прошлом году, возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. При этом по сравнению с 2017 г. его заработок увеличился на 4 575 310% и составил почти $2,3 млрд.

Следом за Маском в рейтинге идет президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав, заработавший в прошлом году $129 млн, что на 207% больше, чем годом ранее. Значительное увеличение заработка позволило ему подняться с 10-го места на вторую строчку.

Замыкает первую тройку бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. В прошлом году его вознаграждение составило $125 млн. Арора впервые попал в рейтинг NYT.

В первую десятку также вошли содиректор Oracl Марк Хёрд ($108 млн), гендиректор Oracle Сафра Кац ($108 млн), главный исполнительный директор T-Mobile Джон Легер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн), исполнительный директор PTC Джеймс Хеппельманн ($50 млн), президент Estee Lauder Фабрицио Фреда ($48 млн) и главный исполнительный директор J2 Global Вивек Шах ($45 млн).

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes

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СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

Ведомости
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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, переговоры находятся на продвинутой стадии.

О том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры, сообщает также The Financial Times. Однако, по данным издания, стороны обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач.

Официального подтверждения этой информации нет. Представитель Fiat Chrysler отказался отвечать на вопросы Reuters. Представитель Renault заявил, что он не может ничего сказать по этому поводу.

Как отмечает Reuters, совокупная рыночная капитализация Fiat Chrysler и Renault составляет почти 33 млрд евро (или $37 млрд), в общей сложности они продают около 8,7 млн автомобилей в год по всему миру. Помимо увеличения масштаба, слияние может помочь автопроизводителям исправить недостатки, которые есть у обеих сторон, пишет агентство. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же наоборот является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса, замечает Reuters.

Обсуждаемый компаниями план по слиянию может включать передачу части капитала, добавил один из собеседников агентства. «Это не просто еще одно партнерство — это нечто большее», — уточнил он. При этом собеседники агентства подчеркнули, что исход переговоров пока остается неясным.

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Объявлен лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»

Ведомости
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Лауреатом всероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» в этом году стал писатель Андрей Рубанов. Он получил награду за роман «Финист – Ясный Сокол».

Всего в короткий список премии попали шесть произведений. Помимо Рубанова финалистами стали Александр Етоев («Я буду всегда с тобой»), Упырь Лихой («Славянские отаку»), Евгения Некрасова («Калечина-малечина»), Александр Пелевин («Четверо») и Михаил Трофименков («XX век представляет. Кадры и кадавры»).

Лауреат премии получит миллион рублей. Остальным финалистам вручат по 60 000 руб.

Роман Рубанова «Финист – Ясный Сокол» рассказывает о девушке, которая ищет своего возлюбленного. Произведение основано на русских народных сказках и былинах. Сам писатель определил жанр своей книги как «славянское фэнтези».

«Национальный бестселлер» – это ежегодная всероссийская литературная премия, была учреждена в 2001 г. Вручается в Петербурге за лучшее, по мнению жюри, произведение, созданное на русском языке в текущем году.

Политика
Новости

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», – написал Зеленский.

Сообщение политика было посвящено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Президент отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

Авиаконструктор Сикорский родился 25 мая 1889 г. в Киеве. Он считается создателем четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого бомбардировщика, самолета «Илья Муромец» и трансатлантического гидроплана.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Технологии
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Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Ведомости
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились. «Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», – добавил основатель Telegram.

Утром 25 мая шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту в Telegram с испанского ip-адреса. Позже он добавил, что неизвестные также пробовали взломать аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, создателя Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина и главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.

О попытке взлома аккаунтов в Telegram с испанского ip-адреса также рассказали директор коммуникационного агентства Magic Inc. Платон Маматов, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и корреспондент «МБХ медиа» и «Радио Свобода» в Псковской области Людмила Савицкая.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

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Политика
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Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток

Ведомости
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Суд арестовал первого заместителя главы городского округа Балашиха Алексея Коваля, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета России (СКР). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.

По данным следствия, обвиняемый с лета 2018 г. регулярно получал взятки от генерального директора одной из строительных компаний – «за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог». Название этой компании в сообщении СКР не приводится, отмечается только, что она занимается ремонтом и обслуживанием дорог. В общей сложности Коваль, по данным следователей, получил в виде взяток не менее 4 млн руб.

В кабинете первого замглавы Балашихи, а также по месту его жительства были проведены обыски. СКР также не исключил, что к преступлению могут быть причастны другие сотрудники администрации.

Коваль был назначен первым заместителем главы Балашихи в августе 2017 г., сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления. В администрации он курировал вопросы финансового характера, управления имуществом, документооборота, развития информационных технологий, средств массовой информации и рекламы. До этого Коваль был замглавы подмосковного Реутова.

Бизнес
Новости

WSJ узнала о планах властей США проверить все поколения лайнеров Boeing 737

Ведомости
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Самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, авиавласти США не подвергают сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако считают необходимым провести тщательную проверку процедур, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, пишет WSJ.

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. Второй упал в Эфиопии в марте текущего года, на его борту находились 157 человек, никто их них не выжил.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Многие страны мира, включая Россию, США, государства Евросоюза, на время расследования запретили эксплуатацию самолетов этого типа.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Стиль жизни
Новости

Режиссеру Балагову вручили вторую награду на Каннском кинофестивале

Ведомости
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале: он удостоился премии Международной федерации кинопрессы за фильм «Дылда». Накануне 27-летний Балагов стал лауреатом в секции «Особый взгляд» – второй по значимости программе, в которую отбираются необычные картины.

Приза Международной федерации кинопрессы также удостоился фильм «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе «Двухнедельник режиссеров».

Для Балагова это третья награда в Каннах: в 2017 г. он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм выйдет в прокат с 20 июня.

Политика
Новости

В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

Ведомости
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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал», сообщила госкорпорация «Росатом». Корабль был заложен в июле 2016 г. и стал третьим серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220.

По традиции судно перед спуском было освящено. «Крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она разбила о борт судна бутылку крымского шампанского. «Крестными матерями» предыдущих ледоколов серии становились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова, занимавшая тогда должность председателя Счетной палаты.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на торжественной церемонии сообщил, что до конца лета будет подписан договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. Сейчас, по его словам, ведется подготовка открытого конкурса на строительство судов. Их общая стоимость составит около 100 млрд руб. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования, отметил Лихачев: из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб., остальные 55 млрд руб. – из средств «Росатома» и коммерческих банков.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, для выполнения спасательных работ в ледовых условиях.

Длина ледокола «Урал» составляет 173,3 м, ширина 34 м, высота – 52 м. Он способен пробивать лед толщиной до трех метров. Планируется, что корабль прослужит не менее 40 лет.

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

Политика
Новости

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Ведомости
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Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

По мнению политика, освободив украинские корабли и моряков, Москва сделает первый шаг к переговорам и разрешению «сотворенных ею проблем» цивилизованным способом. «Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, – добавил Зеленский. – Но мы очень ждем наших ребят дома!»

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. В то же время трибунал посчитал, что Россия не обязана прекращать уголовное дело в отношении арестованных украинцев.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины

Политика
Новости

Столтенберг объявил о смене стратегии НАТО в ответ на угрозу со стороны России

Ведомости
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Впервые за несколько последних десятилетий НАТО сменит свою военную стратегию, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», – заявил Столтенберг.

Генсек объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, которая, по его мнению, в последнее время растет. Начиная с 2014 г. на востоке и юге Европы формируется «новая ситуация в сфере безопасности», возникают дополнительные вызовы, пояснил Столтенберг. По его словам, в новой стратегии НАТО речь идет о том, чтобы в полной мере демонстрировать обороноспособность альянса и иметь возможность обеспечивать стабильность.

Столтенберг добавил, что сила НАТО заключается именно в том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».

В апреле российское Министерство иностранных дел заявило о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. Москва неоднократно ранее критиковала действия альянса, в частности из-за его расширения на восток. Столтенберг в свою очередь несколько раз обвинял Россию в «запугивании соседей».

У каких стран есть ядерное оружие

Авто
Новости

Новосибирские инженеры переделают спорткар Marussia в электромобиль

Ведомости
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Инженеры Новосибирского государственного технического университета планируют совместно с конструкторским бюро «Спектр» разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщается на сайте вуза. Реализация проекта займет около полутора лет.

Как отмечается в сообщении, в ходе работ двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, будут установлены литий-ионные батареи, а также перепроектирована система управления.

Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей, говорится в сообщении. Эта фирма с 2011 по 2014 г. была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 г. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 г. компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так не выпустив ни одного серийного автомобиля.

Транспортные средства будущего на выставке CES в Лас-Вегасе