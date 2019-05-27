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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

В России появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», специализирующаяся на строительных материалах, которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Leroy Merlin.

«Максипро» рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса, отметила пресс-служба. В гипермаркетах помимо торговой зоны будут шоурум, зона аренда инструментов, коворкинга, переговорные и тренинг-центры.

По словам гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, как минимум два гипермаркета откроются на месте бывших магазинов K-rauta финской Kesko. Речь идет о магазинах в подмосковных Мытищах и Зеленограде. Leroy Merlin подтвердил официально открытие «Максипро» на базе бывших магазинов K-rauta в этих двух городах. Источник, знакомый с планами Leroy Marlin, рассказал, что практически все доставшиеся от Kesko магазины ритейлер планирует переформатировать в «Максипро».

Leroy Merlin выкупила российский бизнес Kesko за 12 млрд руб. в начале 2018 г. Сделка включала 12 объектов общей площадью 126 тыс. кв. м, большую часть которой занимали магазины K-rauta.

«Максипро» находится под управлением ООО «Про Восток». Эта компания, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, принадлежит «Леруа Мерлен-Восток». Гендиректор последней — Лоран Дефассье, ранее занимавший позицию заместителя гендиректора материнской компании.