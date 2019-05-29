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Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

Идея выплаты дивидендов ОАО РЖД имуществом на 20 млрд руб., в том числе вагонами на 12 млрд руб., не нашла поддержки в Минфине. Ведомство дало отрицательный отзыв на проект директивы по голосованию представителям интересов государства, разосланный Росимуществом в госорганы на согласование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма Минфина. В финансовом ведомстве подтвердили его отправку. В Минэкономики на запрос не ответили.

В письме замминистра финансов Алексея Моисеева в Росимущество от 24 мая отмечалось, что директивы по голосованию представителям государства на совете директоров, который должен был принять решение по дивидендам, «требуют доработки». Минфин указал, что все госкомпании должны платить в бюджет дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, и предложил поэтапный переход к таким выплатам для ОАО РЖД: 30% в 2019 г., 40% в 2020-м и 50% в 2021 г. без учета дивидендов по привилегированным акциям.

При этом Минфин указал на недопустимость выплаты дивидендов имуществом. Бюджетный кодекс определяет доходы бюджета как поступающие в него денежные средства. У администратора доходов бюджета нет полномочий учитывать их в неденежной форме. «Поступление в федеральный бюджет дивидендов по акциям ОАО РЖД, принадлежащим РФ, возможно только в денежной форме», - говорится в письме. Что же касается передачи в федеральную собственность движимого и недвижимого имущества, то она требует финансово-экономического обоснования, чего железнодорожная монополия не сделала.

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, именно это предложение и содержалось в проекте резолюции, разосланной Росимуществом в профильные ведомства. Ранее предполагалось, что директиву удастся согласовать на заседании совета директоров ОАО РЖД 27 мая. Было ли в итоге принято решение по дивидендам в компании не уточнили.