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«Коммерсантъ» узнал об интересе «Роснефти» к покупке петербургского топливного оператора

«Роснефть» ведет переговоры покупке крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга – Петербургской топливной компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке и собеседника, близкого к руководству оператора. По их данным, в ближайшие несколько месяцев «Роснефть» может купить входящие в холдинг ООО «Петербургская топливная компания» (ООО «ПТК»), ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм». В «Роснефти» заявили, что переговоры не комментируют.

В общей сложности оператор управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. Собеседник издания уточнил, что ООО «ПТК» арендует АЗС у дочерних компаний холдинга, которые также входят в сделку. ООО «Транс-Тайм» владеет бензовозами. Также «Роснефть» может получить и две нефтебазы — в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Входящая в холдинг ООО «Петербургская транспортная компания», которая является одним из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города, может остаться за нынешними владельцами холдинга — супругами Андреем и Ольгой Голубевыми.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, сейчас по численности заправок доля независимого оператора на топливном рынке северной столицы составляет около 17%. «Роснефть» с учетом брендов ТНК и BP сейчас контролирует 10% рынка. Если сделка состоится, госкомпания может занять лидирующее положение на рынке, которое до сих пор принадлежало «Лукойлу» — 24%. Общий объем российской розницы «Роснефти» сделка может увеличить почти на 5%.

Одним из стимулов к сделке могло стать сложное положение независимых АЗС на рынке. В 2018 г. цены на бензин вдвое превысили инфляцию. По оценке Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, из-за скачка цен на топливо от независимых АЗС ушло до 40% потребителей, поскольку на заправках нефтяных компаний стоимость топлива была на 1,5–3,5 руб. ниже. Правда, в 2019 г. разница в стоимости сократилась из-за решений правительства по стабилизации цен.