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Forbes связал преследование Якобашвили с местью его делового партнера

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» – Давид Якобашвили, в музее которого 18 июня ФСБ провела обыски, в мае 2018 г. пытался привлечь к ответственности бывшего партнера Бориса Минахи за махинации со средствами Ейского элеватора, пишет Forbes со ссылкой на источники. Как отмечает издание, в результате Якобашвили стал фигурантом дела о мошенничестве по заявлению того же Минахи.

Источник, близкий к бизнесмену, рассказал Forbes, что сотрудников ФСБ интересовали не экспонаты музея «Собрание», а содержимое кабинета Якобашвили, находящегося в том же здании. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минахи пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора, являющегося совместным проектом бизнесменов. По информации одного из источников РБК, Якобашвили дал «в долг» Минахи контрольный пакет акций элеватора. В свою очередь тот не смог вернуть долг и прибегнул к давлению на партнера с помощью спецслужбы.

Источник Forbes, знакомый с Якобашвили, рассказал, что бизнесмен пытался инициировать преследование Минахи и его партнеров из-за ущерба в 300 млн руб., нанесенного элеватору после 2011 г. В частности, Якобашвили подозревал Минахи, его супругу Екатерину Федорову, являющуюся совладелицей предприятия, и бывшего гендиректора элеватора Омара Омарова, утверждает источник издания. Деловой партнер Минахи Алексей Безобразов рассказал Forbes, что Якобашвили и Минахи с детства знают друг друга. Они не заключали формальных договоров, что и привело предпринимателей в суды, уточнил Безобразов.

Якобашвили и Минахи не ответили на запросы Forbes.

18 июня сотрудники ФСБ провели обыски в частном музее «Собрание» Якобашвили. Обыски были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК (мошенничество). Официально обвинения бизнесмену не предъявлялись. Сам Якобашвили ранее говорил, что не собирается возвращаться в Россию, «пока с этим делом не разберутся». «Неадекватные вещи творятся», – отмечал он.

Как выглядит музей «Собрание» Давида Якобашвили