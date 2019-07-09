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«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты

Группа компаний «Шоколадница» сейчас ведет переговоры о поставках кофе под собственным брендом в магазины «Дикси», Billa и гипермаркеты X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Шоколадницы».

X5 Retail Group и Billa не стали комментировать данную информацию. «Дикси» не смогла оперативно предоставить комментарий по поводу возможного сотрудничества с «Шоколадницей». Однако представитель торговой сети напомнил, что «Дикси» уже запустила совместную линейку «Д+кофе хауз» («Кофе хауз» входит в ГК «Шоколадница». – «Ведомости»).

Сейчас в портфеле «Шоколадницы» находится сеть одноименных кофеен, сети «Кофе хауз» и «Ваби саби». Помимо этого группа развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец группы – Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Шоколадница» – не единственный оператор, решивший сотрудничать с ритейлерами. Поставлять кофейные напитки в магазины также собираются сети «Даблби» и «Правда кофе». Основательница «Даблби» Анна Цфасман рассказала, что сеть планирует поставлять в розницу тоники и лимонад на кофейной основе, а также чай в банках объемом 330 мл. Сейчас эти напитки представлены во всех кофейнях сети, стоимость каждого составляет около 200 руб. По словам Цфасман, поставки в одну или сразу несколько сетей супермаркетов начнутся до конца года. О каких именно сетях идет речь, она не уточнила. «Правда кофе», управляющая приблизительно 70 кофейнями в России и Казахстане, планирует поставлять в магазины классические напитки – холодный американо и капучино в жестяных банках. «В случае успешного тестирования этих продуктов мы начнем вести переговоры с ритейлерами и АЗС», – уточнили в пресс-службе сети.

Пока что организовать продажу холодных напитков в магазинах удалось только сети Starbucks. Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.