Бизнес

Новости

Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты

Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК. Продэмбарго было введено в августе 2014 г. Оно должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько люди обеспечены отечественными продуктами.

Один из показателей продовольственной безопасности – доступность продуктов населению. Здесь ситуация в последние годы ухудшилась, пришли к выводу аналитики. Цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатировал в беседе с РБК руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет. Таким образом, самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, отметил он.

Больше других продуктов за пять лет с 2013 г. в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Подорожали также продукты, которых и до 2014 г. в России производилось много: пшеничная мука – на 25%, макароны – на 34%, подсолнечное масло – на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет почти не изменились, – картофель. В то же время сегодня России удалось достичь других показателей доктрины, в частности, сегодня страна обеспечивает себя зерном на 99%, мясом и мясными продуктами на – 93%, сахаром – на 95% (плановые показатели доктрины – соответственно 95, 85 и 90%).

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых продуктов из стран ЕС и США, в августе 2014 г. Ограничения стали ответом на антироссийские санкции этих стран. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов и других продуктов. Позже эмбарго было расширено еще на несколько стран, в частности на Исландию, Черногорию и Украину. Ранее срок его действия был продлен в очередной раз до конца 2020 г.

Дмитрий Медведев оценил продовольственную безопасность России