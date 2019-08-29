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Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании. По их словам, Saudi Aramco может уже в этом году привлечь до $50 млрд на саудовской бирже, а затем получить международный листинг в 2020 г. или 2021 г. При этом для вторичной эмиссии компания отдает предпочтение Токио, а размещение акций в Лондоне или Гонконге маловероятно из-за политической неопределенности в этих двух финансовых центрах.

Именно Лондон и Гонконг прежде считались фаворитами, так как юридические риски там ниже, чем в США, где родственники жертв терактов 11 сентября могут подать в суд на Саудовскую Аравию.

Изначально наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман хотел провести IPO компании в 2018 г., выставив на биржу 5% ее акций. Это часть его плана по диверсификации саудовской экономики и снижению ее зависимости от нефти. Saudi Aramco собиралась привлечь $100 млрд, что сделало бы ее IPO крупнейшим в мире. Но различные проблемы, от чисто бухгалтерских до сложностей с отделением бизнеса Saudi Aramco от государственных финансов и скандала из-за убийства саудовского диссидента Джамаля Хашкоджи, мешали привлечь инвесторов.

Но в августе Saudi Aramco снова стала готовиться к IPO, утверждают источники WSJ. Однако пока неизвестно, каким будет его окончательный размер.