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Более 100 рейсов задержались в московских аэропортах из-за тумана

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Утром в субботу более 100 рейсов не смогли вовремя вылететь из московских аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10.20 мск, во «Внуково» задерживались 25 рейсов, из «Домодедово» вовремя не могли вылететь 45 рейсов и 10 были отменены, в «Шереметьево» были задержаны 50 рейсов.

Утром в столице наблюдался сильный туман, который мешал нормальной работе аэропортов. К десяти утра погода наладилась, и аэропорты начали работать в штатном режиме.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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Галямина вышла на свободу после трех административных арестов

Ведомости
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Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Первый раз Галямина была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста. 21 августа на выходе их спецприемника после второго аресте Галямину снова задержали и добавили еще 10 суток ареста.

По несколько административных арестов подряд также получили муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Абсолютным рекордсменом по количеству арестов стал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин — 29 августа его арестовали пятый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованными акциями протеста из-за выборов в Мосгордуму. Они продолжаются с середины июля. 

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Зрители освистали российского теннисиста Медведева на матче US Open

Ведомости
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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США (US Open) несколько раз не сдержал эмоций, за что был освистан публикой. Матч проходил в Нью-Йорке, россиянин одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в 1/8 US Open.

Во время первого сета Медведев несколько раз не сдержал эмоций. Так, после одной из проигранных подач россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он получил от арбитра предупреждение за неспортивное поведение. Несмотря на это, Медведев продолжил эмоционально реагировать на неудачи. В ходе матча он несколько раз саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Зрители отреагировали негативно на поведение спортсмена.

В интервью после матча Медведев заявил, что эмоции болельщиков помогли ему выиграть. «Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл», – заявил теннисист. Он объяснил, что перед игрой чувствовал себя очень уставшим, а накануне у него были судороги. «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» – подчеркнул Медведев, обращаясь к трибунам. Он добавил, что этой энергии ему хватит на следующие пять матчей. «Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – заключил спортсмен. Его заявление зрители тоже встретили свистом.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен раньше дальше третьего раунда не проходил. В следующем круге соперником Медведева станет немец Доминик Кёпфер. 

US Open проводится с 1881 г. и является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. 

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Бизнес
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Умер создатель транснациональной корпорации Tetra Pak

Ведомости
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В Англии на 94-м году жизни умер сын основателя шведского производителя упаковки Tetra Pak Ханс Расинг, превративший семейный бизнес в крупную транснациональную корпорацию. Об этом сообщил в пятницу шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на заявление семьи.

«Он возглавлял международную экспансию Tetra Pak, – сказал о Расинге экономический журналист Хенрик Боргстрём, его слова привел в эфире SVT. – Отец основал компанию, но именно сын вывел ее на международный уровень, и тогда она начала приносить прибыль».

Компания Tetra Pak была основана Рубеном Раусингом в 1951 г. в шведском городе Лунд. Сначала она специализировалась только на производстве картонной упаковки для молочных продуктов. Сейчас это крупнейший мировой производитель упаковки, чья продукция представлена более чем в 170 странах мира.

Ханс Раусинг возглавлял компанию с 1950-х гг. При нем она начала заключать международные контракты и приобретать все большую популярность. Раусинг был одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в $12 млрд.

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Бизнес
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РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска встретился с рабочими Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), крупнейшего актива его холдинга «Русские машины», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По словам источника издания, на встрече Дерипаска рассказал о надвигающемся мировом кризисе из-за торговой войны между США и Китаем и предупредил, что санкции надолго и компании остается только бороться за продление США разрешения на проведение сделок с ней.

Дерипаска также сообщил рабочим, что в автопроме будет создано 30 000 рабочих мест за счет строительства новых компонентных производств в рамках программы импортозамещения. Инвестиции, по словам бизнесмена, составят 240 млрд руб., но для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г. В компании объяснили необходимость этой меры ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствием санкций. Группа ГАЗ попала под санкции США вместе с другими компаниями Дерипаски, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.

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Политика
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В Северной Корее изменили конституцию ради нового статуса Ким Чен Ына

Ведомости
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Парламент КНДР одобрил поправки в конституцию, согласно которым Ким Чен Ын официально стал главой страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно новой редакции конституции, Ким Чен Ын как председатель Госсовета КНДР считается верховным лидером партии, государства и вооруженных сил. Ранее в конституции он просто назывался «верховным лидером», который командовал военной силой страны.

Последовательный пересмотр конституции беспрецедентен и Ким Чен Ын становится самым влиятельным лидером со времен его деда Ким Ир Сена, заявила Reuters аналитик американского сайта о КНДР NK News Рейчел Ли. Однако другие опрошенные агентством аналитики считают, что эти изменения просто придали официальный статус власти, которой Ким Чен Ын уже обладает как верховный лидер.

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AP: финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости
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Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Официально об этом должны объявить после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.

Кроме того, по словам собеседников агентства, финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это не первый раз, когда Россия принимает финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер Юнайтед».

Политика
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Ведомости
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Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.

В итоге конкуренцию самовыдвиженцу Александру Беглову составят только Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). ЛДПР выдвигала на выборах в Петербурге лидера своей фракции в городском парламенте Олега Капитанова, но тот принял предложение Беглова перейти на работу в правительство города.

Бортко подчеркнул, что принял решение сняться с выборов самостоятельно, не посоветовавшись с партией, и готов понести наказание за «такой самовольный поступок». «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», – объяснил режиссер свое решение (цитата по «Интерфаксу»).

После объявления о снятии с выборов Бортко досрочно покинул дебаты.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Беглов стал врио губернатора города в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. Комментируя решение Бортко, Беглов заявил, что некоторых кандидатов подвела стрессоустойчивость.

Политика
Новости

Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной пленными

Ведомости
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В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. «Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я могу подтвердить», – сказал он.

По словам Ушакова, обмен удерживаемыми лицами важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса, а также для предстоящего саммита в нормандском формате.

Сейчас ведется подготовка к встрече помощников руководителей стран «нормандской четверки», рассказал Ушаков. По его словам, она состоится 2 сентября в Берлине и станет начальным шагом к первой после длительного перерыва встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. От России на встречу помощников поедет Владислав Сурков.

Ранее о намерении организовать встречу в «нормандском формате» в течение ближайших недель заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что о перспективах саммита можно будет судить после встречи помощников лидеров четырех стран.

До саммита украинская сторона должна выполнить или хотя бы начать выполнять минские соглашения, заявил Ушаков. Кроме того, для будущего саммита, по его словам, важен обмен удерживаемыми лицами.

Бизнес
Новости

«Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета «Ильюшина»

Ведомости
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Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан». Его планируется назвать Ан-124-100М.

Характеристики нового самолета «Ильюшина» могут существенно отличаться от базовой модели. При этом «Антонов» не участвовал в его разработке и не несет ответственности за его безопасность, объясняет свою позицию украинская компания. Кроме того, в 2004–2007 гг. «Антонов» разработал и получил сертификаты на три модификации «Руслана», одна из которых получила название Ан-124-100М.

«Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, его грузоподъемность – 120 т. «Антонов» имеет статус конструктора этого самолета. Крупнейший в мире эксплуатант «Русланов» – российская «Волга-Днепр».

Политика
Новости

При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Ведомости
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Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС. По предварительным данным, два человека погибли, еще пять пострадали. Всего на борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров.

Самолет выполнял полет из местности Ус-Хатын рядом с Якутском в населенный пункт Суордах. Примерно в 400 км от точки вылета, в районе озера Себян-Кюэль, Ан-2 совершил вынужденную посадку. Спасатели добирались к месту происшествия на вертолете.

Пострадавшие были доставлены в больницу Якутска для оказания необходимой помощи. Другие подробности инцидента пока не приводятся. О причинах крушения информации тоже нет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Политика
Новости

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам кремлевского чиновника, уже 17 лидеров государств подтвердили участие в праздновании. В числе согласившихся приехать в Москву – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, рассказал Ушаков.

В Москве также ждут подтверждения от Монголии, возможно, это произойдет во время визита Путина в эту страну 3 сентября. Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Такое предложение было озвучено Путиным в Осаке во время переговоров с Трампом. Белый дом по итогам встречи заявил, что Путин и Трамп обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и договорились дальше работать в области контроля над вооружениями. Как уточнил Ушаков, президент США ответа пока не дал.

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