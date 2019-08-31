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Умер гендиректор туроператора Tez Tour

В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании. Топ-менеджеру было 46 лет. О причинах смерти не сообщается.

Шершнев более 25 лет проработал в туристической отрасли, из них 18 — в Tez Tour, говорится в сообщении АТОР. Топ-менеджер и сам очень любил путешествовать, рассказали в компании. Он посетил более 30 стран, планировал поездки в Тибет и Перу, собирался в ближайшее время в Португалию.

Похороны Шершнева запланированы на вторник, 3 сентября, о времени будет сообщено позже.

Tez Tour — российский международный туристический оператор, основанный в 1994 г. Компания организует туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы в Таиланд, Грецию, Испанию, ОАЭ, Австрию и другие страны.