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Кипр не нашел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка

Ведомости
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Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра не увидело нарушений режима санкций Евросоюза в сделке между группой «Русагро» и Россельхозбанком, говорится в сообщении на сайте агрохолдинга.

В марте этого года «Русагро» сообщила, что могла неумышленно нарушить санкции ЕС против России, введенные в 2014 г. Речь шла об одной из сделок компании – приобретении долга «Солнечных продуктов» в 34,7 млрд руб. у Россельхозбанка, который находится под европейскими санкциями. Эти средства «Русагро» должна погасить в течение 20 лет, ставка по этому кредиту – около 5%. Расплатиться по кредиту «Русагро» планирует за счет бондов Россельхозбанка на 20 млрд руб. с купоном 10,5%. Тогда же, в марте, «Русагро» сообщила, что начала внутреннее расследование и переговоры с кипрскими властями, где зарегистрирована головная структура агрохолдинга.

Европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 г. и имеют срок обращения более 30 дней, следует из регламента ЕС. Облигации Россельхозбанка были выпущены в ноябре 2018 г. и имеют срок погашения 20 лет.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, занимающего 45-е место в российском списке Forbes c состоянием в $2,3 млрд.

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Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

Ведомости
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Лидер партии «Батькивщина», согласно данным на сайте Рады, стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Порошенко ранее уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Партия Порошенко набрала 8,1% на выборах в Раду. У нее 25 мест в парламенте. Большинство — 254 места — получила партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

Порошенко был президентом с 2014 по 2019 г. В первом туре выборов украинского лидера, которые состоялись в этом году, он прошел во второй тур вместе с Зеленским, однако проиграл ему, набрав 24,45% голосов.

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Политика
Новости

Лавров заявил о возможном вмешательстве Запада в работу сайтов российских госструктур

Ведомости
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Россия подозревает, что западные страны вмешивались в работу интернет-ресурсов российских государственных структур. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние пару лет тема международной информационной безопасности обострилась из-за попыток обвинять Россию во взламывании американских сайтов во время выборов в президенты. Однако, по словам Лаврова, ни одно обвинение не получило какого-либо подтверждения. «Но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков», – сказал он. Министр подчеркнул, что у России есть более «солидные основания подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам». По его словам, это обсуждалось в Центробанке, Сбербанке и других госструктурах.

В марте специальный прокурор США Роберт Мюллер представил результаты расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Расследование длилось почти два года. Оно обошлось министерству юстиции США в $32 млн. По данным Мюллера, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако то, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, обнаружено не было, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

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Политика
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Суд отказался лишать родительских прав взявших ребенка на акцию 27 июля родителей

Ведомости
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Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым ребенком, сообщает телеканал «Дождь».

В начале августа московская прокуратура направила в суд заявление о лишении Проказовых родительских прав. Ведомство утверждало, что на митинге они отдали сына третьему лицу, чем подвергли опасности здоровье и жизнь ребенка, а также причинили ему физический и моральный вред. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решение Проказовых взять ребенка на акцию протеста также раскритиковала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Родители не считают себя виновными. Дмитрий Проказов, отец мальчика, заявил, что они ни в каких массовых беспорядках не участвовали и не оставляли ребенка в опасности. По его словам, он на короткое время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину. Фомин, в свою очередь, является фигурантом дела о массовых беспорядках.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию 3 августа. Однако им было вынесено предупреждение.

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Авто
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Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Ведомости
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Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN». Об этом рассказал президент компании Вадим Сорокин, передает «Прайм». Автомобиль разработан в год 25-летия «Газели», подчеркнул он.

Производство автомобиля начнется в 2020 г., а в продажу он поступит в 2021 г., сказал Сорокин. По его словам, у автомобиля обновили дизайн, но принципиальное отличие новой «Газели NN» от старых моделей – в новой интеллектуальной платформе: «Мы говорим о новой интеллектуальной платформе – это платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой. Платформа, которая обеспечивает безопасность водителя». Новая платформа адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и на электротяге, добавил президент ГАЗа.

Презентация прошла на выставке Comtrans 2019, передает ТАСС. «Газель NN» – это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», – цитирует Сорокина агентство.

Группа ГАЗ создана в 2005 г. Основной акционер группы – бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд).

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Бизнес
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«АвтоВАЗ» сменил топ-менеджеров по производству и поставкам автомобилей

Ведомости
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Новым исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АО «АвтоВАЗ» назначен Михаил Рябов, сообщили в пресс-службе компании. Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли.

До назначения Рябов работал в должности вице-президента по производству автомобилей. Он работает на «АвтоВАЗе» c 1986 г. С сентября 2016 г. должность вице-президента занимал Алеш Братож. Он продолжит свою карьеру в Groupe Renault, уточнили в пресс-службе. Марк Дарданелли сменил Пола Миллера, который работал на этой должности с мая 2016 г. Дарданелли с 1990 г. работал в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах Groupe Renault. С 2012 по 2017 г. работал в России директором по цепочке поставок Renault, в 2015 г. возглавил логистику Nissan.

Ранее «АвтоВАЗ» планировал поднять рекомендованные розничные цены на все модели на 5000–7000 руб. с 1 августа, или в среднем на 1%, но, по данным на 2 сентября, цены на автомобили на сайте не изменились. Для автомобилей Lada это должно было стать третьим с начала года повышением цен. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%.

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Политика
Новости

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости
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Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, передает ТАСС со ссылкой на МИД России. Ему было 68 лет. Причины смерти не сообщаются. В ведомстве пообещали позже опубликовать официальный некролог.

С 2011 г. Кирпиченко занимал должность посла России в Египте и по совместительству – полномочного представителя при Лиге арабских государств. Ранее он был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. Дипломат владел арабским, английским и французским языками.

Начал карьеру в Министерстве иностранных дел в 1973 г. Кирпиченко был удостоен ордена Дружбы и ордена Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.

Бизнес
Новости

FT: компания Тимченко получила права на экспорт фосфатов из Сирии

Ведомости
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Компания «Стройтрансгаз логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза») Геннадия Тимченко в этом году получила от властей Сирии права на добычу фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По данным источника издания, у государственного завода по производству удобрений недалеко от города Хомса находятся вооруженные российские наемники, которые патрулируют ключевой для отрасли объект. «Стройтрансгаз логистика» сотрудничает с госкомпанией General Fertilizer Company (GFC) в Хомсе, где расположен этот завод, сообщает FT со ссылкой на местные СМИ. В «Стройтрансгазе» FT заявили, что «им нечего комментировать», так как ни у компании, ни у ее «дочек» не было контрактов в Сирии.

В апреле 2019 г. власти Сирии подписали соглашение с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширения». Общая стоимость проекта превышает $500 млн, сообщал министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. В результате его пропускная способность должна вырасти с 4 млн т до 38 млн т в год.

Сирия – один из мировых лидеров по запасам фосфатов, используемых для производства удобрений. До начала гражданской войны, по данным на 2010 г., страна экспортировала 3,1 млн т фосфатов, но к 2016 г. из-за боевых действий экспорт прекратился. Последние три года отрасль восстанавливается. В 2019 г., по данным исследовательской компании CRU, экспорт фосфатов из Сирии может достичь 460 000 т, что на 132 000 т больше, чем в 2018 г.

Политика
Новости

Дмитрий Гудков вышел на свободу после двух административных арестов

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вышел на свободу из спецприемника, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он призвал освободить всех политзаключенных и выразил мнение, что 8 сентября не будет легитимных выборов.

Гудков сначала получил 30 суток ареста за призыв участвовать в несогласованной протестной акции, а затем за несколько дней до освобождения – еще 10 суток. Аресты протекали одновременно и в итоге Гудков провел в спецприемнике 36 суток.

Гудков – не единственный оппозиционер, который получил подряд несколько административных арестов. Рекорд установил политик Илья Яшин, который получил уже пять арестов по 10 суток. Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, не раз оказывались в спецприемнике. Юлия Галямина получила уже три административных срока (два по 10 суток и один на 15 суток). Муниципальный депутат Константин Янкаускас также получил три ареста на 7, 10 и 9 суток. Оппозиционер Олег Степанов – два ареста по 8 и 15 суток. Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил два ареста на 10 и 15 суток.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова.

Дмитрий Гудков в суде

Политика
Новости

Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

Ведомости
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Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает организация «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Сустина представляла интересы ответчиков. В то же время, по данным «Апологии протеста», родителям вынесено предупреждение. Информации о решении на сайте суда пока нет.

Иск был подан 9 августа, а истцом выступал Никулинский межрайонный прокурор Москвы. Поводом стало участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве, сообщала «Апология протеста». «Отец попал в провластный видеоролик как «охранник [оппозиционера Алексея] Навального», – отмечала организация.

Это был не первый иск после акций протеста в Москве, требованием которого является лишение супругов родительских прав.

6 августа прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, пришедших с годовалым сыном на другую акцию протеста, прошедшую 27 июля. По версии ведомства, во время протестной акции родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности его здоровье и жизнь. Ребенку был причинен физический и моральный вред, заявляла прокуратура. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 125 (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Родители по данному делу проходят свидетелями.

Столичная прокуратура ранее обещала проверить другие факты участия несовершеннолетних и родителей с детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Оба мероприятия не были согласованы с мэрией Москвы и проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным издания «ОВД-инфо», занимавшегося подсчетом задержанных на акциях, на акции 27 июля были задержаны более 1300 человек, а 3 августа – более 1000.

Политика
Новости

Единоросс Метельский подал иск против Навального

Ведомости
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Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале отмечалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии, отмечалось в материале.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя Андрея Чоботова, начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции, о проведении проверки в отношении Метельского, сообщил «Ведомостям» его представитель. Копии запроса направлены также председателю комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы Владимиру Платонову, генпрокурору России Юрию Чайке и руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Рашкин просит проверить информацию о причастности Метельского к ведению бизнеса в период исполнения обязанностей депутата, а также выяснить, есть ли у него зарубежные счета и активы в Австрии. Кроме того, Рашкин указал на необходимость проведения налоговой проверки в отношении Метельского, чтобы установить, уплачивал ли он все налоги.

Ранее Метельский подавал иск о снятии с выборов своего оппонента по выборам в Мосгордуму в округе № 15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова. Однако Метельский отозвал этот иск. Поводом для подачи иска Метельским было «нарушение авторских прав на сайте кандидата».

Политика
Новости

Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на портале правовой информации.

Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орден будет выдан «за большой вклад в развитие избирательной системы <...> и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента.

Булаев занял нынешнюю должность в марте 2016 г. В качестве зампредседателя ЦИК он курирует такие направления в комиссии, как контроль за соблюдением избирательных прав военных, лиц с ограниченными возможностями, заключенных. До этого он был депутатом Госдумы (1999–2007 гг., 2010–2015 гг.), руководителем Рособразования (2007–2010 гг.), сенатором (2015–2016 гг.).

Награждение Булаева произошло на фоне протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом для недопуска стало то, что часть собранных подписей кандидатов была признана властями недействительной. Булаев неоднократно комментировал ситуацию с выборами в Мосгордуму – в частности, давал интервью «Российской газете». Он выражал мнение, что некоторые кандидаты «использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы».

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Булаев владеет двумя квартирами в Москве общей стоимостью 155 млн руб., первую из которых ему выделило управделами президента, а вторую – город Москва.

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