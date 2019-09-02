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Кипр не нашел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка

Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра не увидело нарушений режима санкций Евросоюза в сделке между группой «Русагро» и Россельхозбанком, говорится в сообщении на сайте агрохолдинга.

В марте этого года «Русагро» сообщила, что могла неумышленно нарушить санкции ЕС против России, введенные в 2014 г. Речь шла об одной из сделок компании – приобретении долга «Солнечных продуктов» в 34,7 млрд руб. у Россельхозбанка, который находится под европейскими санкциями. Эти средства «Русагро» должна погасить в течение 20 лет, ставка по этому кредиту – около 5%. Расплатиться по кредиту «Русагро» планирует за счет бондов Россельхозбанка на 20 млрд руб. с купоном 10,5%. Тогда же, в марте, «Русагро» сообщила, что начала внутреннее расследование и переговоры с кипрскими властями, где зарегистрирована головная структура агрохолдинга.

Европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 г. и имеют срок обращения более 30 дней, следует из регламента ЕС. Облигации Россельхозбанка были выпущены в ноябре 2018 г. и имеют срок погашения 20 лет.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, занимающего 45-е место в российском списке Forbes c состоянием в $2,3 млрд.