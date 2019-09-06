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Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Ранее 51% компании принадлежал Александру Маслякову-старшему. Еще 49% его жене Светлане Масляковой. С 5 сентября Масляков-младший получил 50% «АМиК», доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Первый выпуск КВН вышел в эфир в 1964 г. Масляков-старший был ведущим программы до ее закрытия из-за цензуры в 1972 г. и после возобновления в 1986 г. Масляков создал «АМиК» в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция КВН идет на «Первом канале».

Правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"» 21 июля 2017 г. Через несколько месяцев Transparency International публиковала материал, в котором говорилось о конфликте интересов при управлении Масляковым «Планеты КВН»: он якобы передал в собственность «АМиК» кинотеатр «Гавана». Представители «КВН» эту версию опровергли. По их словам, Масляков ушел по собственному желанию. В 2017 г. выручка «АМиК» увеличилась в полтора раз год к году до 441,6 млн руб., чистая прибыль выросла в шесть раз до 79,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет).