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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC. По ее данным, вино будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал, что вино не будет относиться к сегменту масс-маркета. По его словам, вероятнее всего, это будет «достаточно эксклюзивное вино». «Как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал Волков. Однако какое именно вино будет выпускать компания, он не сообщил, назвав планы «закрытым коммерческим проектом».

ООО «Мезыбь» зарегистрировано в 2015 г. в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). По данным «СПАРК-Интерфакса», 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, еще 33,33% у художественно-производственнго предприятия «Софрино», которое производит церковную утварь.

Лицензия, полученная компанией, позволяет производить обычные и игристые вина. На изготовление ликерного вина, которое используют для производства церковного кагора, у компании лицензии нет. По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 г.